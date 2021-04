कॅलिफोर्नियात अंधाधुंद गोळीबार, 4 ठार; महिन्यातील 47 वी घटना

वॉशिंग्टन- अमेरिकेतील दक्षिण कॅलिफोर्नियातील ऑफिस कॉम्प्लेक्समध्ये बुधवारी झालेल्या गोळीबारात एका मुलासह चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्याचबरोबर एक पोलिस कर्मचारीही या घटनेत जखमी झाला आहे. दरम्यान, लोकांवर अंधाधुंद गोळीबार करणाऱ्या व्यक्तीला पकडण्यात पोलिसांना यश आले आहे. पोलिसांच्या गोळीबारात हल्लेखोरही जखमी झाला आहे. त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. लेफ्टनंट जेनिफर अमत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोळीबाराची ही घटना कॉम्प्लेक्सच्या दुसऱ्या मजल्यावर घडली.

'लॉस एंजिल्स टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, हा गोळीबार बुधवारी सायंकाळी ऑरेंज ऑफिस कॉम्प्लेक्समध्ये झाला. यामध्ये एका मुलासह चार जण ठार झाले. तर पाचवी व्यक्ती जखमी झाली आहे. अद्याप या हल्ल्यामागचे कारण समजू शकलेले नाही. ज्या ठिकाणी गोळीबार झाला. तिथे छोटी-छोटी कार्यालये आहेत. स्थानिक वेळेनुसार सायंकाळी 5.30 वाजता गोळीबाराची माहिती मिळाली. सायंकाळी 7 च्या सुमारास पोलिसांना परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवता आले.

DEVELOPING: Total of 6 shot in Orange California. Of those, at least 4 dead (1 child) at scene and 2 transported to local hospital(s). OIS w/ no officers hurt. 3rd mass shooting in the last 2 weeks following Boulder, Colorado & Atlanta Metro area per officials.

