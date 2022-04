Solar Eclipse 2022: वर्षाचं पहिलं सूर्यग्रहण आज दिसणार

2022 वर्षामधील पहिलं सूर्यग्रहण आज 30 एप्रिलला दिसणार आहे. जगात अमेरिकेचा काही भाग, पॅसिफिक ओशन, अटलांटिक आणि अंटार्टिकच्या काही भागात हे सूर्यग्रहण दिसणार आहे. खरं तर भारतीयांना या सूर्यग्रहणाचे साक्षीदार होता येणार नाही. (solar eclipse 2022: today is first surya grahan of this year)

धर्मशास्त्रीय आणि हिंदू कॅलेंडरनुसार, सूर्यग्रहण शनिवारी दुपारी 12.15 वाजता सुरू होईल आणि रविवारी, 1 मे रोजी पहाटे 4:07 वाजता समाप्त होईल.

सूर्यग्रहण दरम्यान हिंदू धर्म काही नियम पाळतात मात्र भारतामधून हे ग्रहण दिसणार नाही त्यामुळे ग्रहणाचे वेध, सुतककाळ पाळण्याचे बंधन भारतात नसणार. जरी ग्रहण भारतात दिसणार नसलं तरीही लाईव्ह स्ट्रिमिंगद्वारे ऑनलाईन खगोलप्रेमीं याला पाहू शकणार.

सूर्यग्रहण ही सामान्य खगोलीय घटना आहे. जेव्हा चंद्र हा सूर्य व पृथ्वीच्या मध्ये येतो तेव्हा पृथ्वीवर चंद्राची सावली पडते. या सावलीला सूर्यग्रहण (Solar Eclipse) म्हणतात.

यंदाच्या एकूण 4 ग्रहणं येणार. त्यामध्ये 2 चंद्रग्रहणं आणि 2 सूर्यग्रहणं असणार त्यातील 30 एप्रिलचं सूर्यग्रहण भारतामधून दिसणार नसलं तरीही 16 मे दिवशी येणारे चंद्र ग्रहण भारतीयांना पाहता येणार आहे.