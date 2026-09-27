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दक्षिण आफ्रिकेत बारमध्ये अंदाधुंद गोळीबार; १७ जणांचा मृत्यू, १५ जखमी

South Africa Bar Shooting: 17 People Killed: दक्षिण आफ्रिकेतील गौतेंग प्रांतातील बारमध्ये झालेल्या अंदाधुंद गोळीबारात १७ जणांचा मृत्यू, तर १५ जण जखमी झाले असून हल्लेखोरांचा शोध सुरू आहे.
Police and emergency medical teams at the scene of a deadly bar shooting in Gauteng, South Africa, where 17 people were killed and 15 injured

Police and emergency medical teams at the scene of a deadly bar shooting in Gauteng, South Africa, where 17 people were killed and 15 injured

esakal

Sandip Kapde
Updated on

दक्षिण आफ्रिकेतील गौतेंग प्रांतातील वेडेला टाउनशिपमध्ये शनिवारी रात्री एका बारमध्ये झालेल्या अंदाधुंद गोळीबारात १७ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेत १५ जण जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. गोळीबार करणारे हल्लेखोर AK-47 रायफल आणि पिस्तूल घेऊन आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

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