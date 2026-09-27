दक्षिण आफ्रिकेत बारमध्ये अंदाधुंद गोळीबार; १७ जणांचा मृत्यू, १५ जखमी

दक्षिण आफ्रिकेतील गौतेंग प्रांतातील वेडेला टाउनशिपमध्ये शनिवारी रात्री एका बारमध्ये झालेल्या अंदाधुंद गोळीबारात १७ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेत १५ जण जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. गोळीबार करणारे हल्लेखोर AK-47 रायफल आणि पिस्तूल घेऊन आल्याचे पोलिसांनी सांगितले..बारमध्ये घुसून केला गोळीबारदक्षिण आफ्रिकन पोलिस सेवेच्या (SAPS) माहितीनुसार, शनिवारी रात्री सुमारे ९.३० वाजता वेडेला टाउनशिपमधील एका बारमध्ये ही घटना घडली. त्यावेळी काही ग्राहक बारच्या आत, तर काही जण बाहेर मद्यपान करत होते. हल्लेखोरांनी घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर बाहेर असलेल्या ग्राहकांवर गोळीबार सुरू केला. त्यानंतर ते बारमध्ये शिरले आणि आत असलेल्या ग्राहकांवरही गोळ्या झाडल्या.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हल्लेखोरांनी काही ग्राहकांची झडती घेत त्यांचे मोबाईल फोनही घेतले. त्यानंतर दोन अज्ञात वाहनांमधून ते घटनास्थळावरून पसार झाले..१७ जणांचा जागीच मृत्यूगोळीबाराची माहिती मिळताच पोलिसांसह आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेची पथके घटनास्थळी दाखल झाली. वैद्यकीय पथकाने १७ जणांना घटनास्थळीच मृत घोषित केले. मृतांमध्ये १३ पुरुष आणि चार महिलांचा समावेश आहे. गोळीबारात जखमी झालेल्या १५ जणांना पुढील उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..भारताला LPG पुरवठा करणारा अमेरिका ठरला सर्वात मोठा देश; US अधिकारी म्हणाल्या, ‘एनर्जी सप्लायर बनल्याचा आनंद’.हल्लेखोरांचा शोध सुरूघटनेनंतर पोलिसांनी हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. मात्र, या गोळीबारामागील नेमका हेतू अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. पोलिसांकडून प्रकरणाचा तपास सुरू असून संशयितांची ओळख पटवून त्यांना अटक करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. या प्रकरणात अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नसल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..दक्षिण आफ्रिकेत यापूर्वीही सामूहिक गोळीबाराच्या घटनादक्षिण आफ्रिकेत सामूहिक गोळीबाराच्या घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. मागील आठवड्यात डरबन शहराच्या दक्षिणेकडील एका घरावर बंदूकधाऱ्यांनी गोळीबार केला होता. या घटनेत गर्भवती असल्याचा संशय असलेल्या एका महिलेसह ११ जणांचा मृत्यू झाला होता.जोहान्सबर्गमधील एका उपनगरातील अनधिकृत वसाहतीत जूनमध्ये झालेल्या गोळीबारात १२ जणांचा मृत्यू झाला होता. दक्षिण आफ्रिकेच्या ताज्या पोलिस आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते मार्च या कालावधीत देशात दररोज सरासरी ५८ जणांची हत्या झाली..पाकिस्तानला मोठा धक्का? PoK ला भारताशी जोडण्याची मागणी, ११० दिवसांपासून सुरुये आंदोलन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.