Strait of Hormuz: 'होर्मुज'ची सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी इराणने घातली 'ही' अट; जगभरातले देश टेंन्शनमध्ये

Petro-Diesel Shortage: युद्धाच्या परिस्थितीमुळे इराणने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद केले. त्यामुळे जगभरातील अनेक देशांमध्ये ऊर्जासंकट निर्माण झालं आहे. त्यातच अमेरिका आणि इराणध्ये युद्ध थांबवण्यासंदर्भात करार होण्यासाठी हालचाली सुरु असल्याचं दिसंतय. .या जलमार्गाच्या वापराबाबत इराणने नवीन अट समोर ठेवली असून त्यामुळे अमेरिका आणि आखाती देशांमध्ये चिंता वाढली आहे. इराणने स्पष्ट केले आहे की, होर्मुज मार्गावर थेट टोल किंवा कर आकारला जाणार नाही, मात्र जहाजांना दिल्या जाणाऱ्या सुरक्षा आणि नेव्हिगेशनसारख्या सेवांसाठी शुल्क घेतले जाईल..अभिमानास्पद! चांद्रयान-३ ला मिळाला AIAA गॉडर्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवॉर्ड; दक्षिण ध्रुवावर यशस्वी लँडिंग करून रचला इतिहास.इराणने नेमकं काय म्हटलंय?इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघेई यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, होर्मुजचे व्यवस्थापन हे किनारी देशांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये येते. या भागातील सुरक्षा आणि हितांचे रक्षण करण्यासाठी इराण आसपासच्या देशांशी संपर्कात आहे..दरम्यान, याआधी इराणने ओमानसोबत मिळून होर्मुजचे संयुक्त व्यवस्थापन करण्याचा प्रस्तावही दिला होता. मात्र ओमानने हा मार्ग पूर्णपणे मुक्त आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग राहावा, अशी भूमिका घेतली आहे. इराणने ‘टोल’ऐवजी ‘सेवा शुल्क’ हा पर्याय पुढे करून आपला अधिकार कायम ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचे मानले जातेय..'अजूनही धडा घेतला नाही...'; NEET पेपर लीकवर NTA ला फटकारत सुप्रीम कोर्टाची केंद्र आणि CBI ला नोटीस.दरम्यान, होर्मुज मार्ग पूर्णपणे मुक्त आणि शुल्कमुक्त ठेवण्याच्या भूमिकेवर अमेरिका ठाम असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे इराणच्या या नव्या प्रस्तावावर पुढे काय निर्णय होतो, याकडे जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.