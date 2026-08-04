'होर्मुज'वर काही तासांत तोडगा निघणार? करार झाल्याचा अमेरिकेचा दावा; मध्यपूर्वेतील तणाव कमी होण्याची शक्यता

Scott Bessent statement on Hormuz crisis: होर्मुजच्या सामुद्रधुनीमुळे जगातील अनेक देशांची झोप उडालेली आहे. सर्वत्र महागाईचं संकट गडद होताना दिसून येतंय. त्यातच आता पुन्हा एकदा अमेरिका आणि इराणमध्ये शांतता करार झाल्याचा अमेरिकेचा दावा आहे. हॉर्मुजच्या मुद्द्यावर लवकरच तोडगा निघू शकतो आणि मंगळवार किंवा बुधवारपर्यंत यासंदर्भात अमेरिका आणि इराण यांच्यात महत्त्वाचा करार फायनल होण्याची शक्यता आहे. .अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी याविषयी माहिती दिली आहे. ते म्हणाले, मागील काही दिवसांपासून या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता. मात्र, आता हा सागरी मार्ग पुन्हा एकदा जहाजांच्या वाहतुकीसाठी सुरक्षितपणे खुला व्हावा आणि दोन्ही बाजूंचा मार्ग मोकळा व्हावा यासाठी अमेरिकेकडून वेगाने प्रयत्न सुरू आहेत. सीएनबीसीला दिलेल्या एका मुलाखतीत ते बोलत होते..ऑनस्क्रीन लेकीच्या दुकानावर पोहोचल्या हर्षदा खानविलकर; 'भरजरी'मधून कोणती साडी घेतली? कुठे आहे पाठकबाईंचं शॉप? .अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले की, दोन्ही बाजूंमध्ये सकारात्मक चर्चा सुरू आहे आणि परिस्थिती सामान्य करण्याच्या दिशेने चांगली प्रगती होत आहे. आज किंवा उद्यापर्यंत यावर अंतिम तोडगा निघेल, ज्यामुळे हॉर्मुज मार्ग पुन्हा सुरू होईल. या कराराच्या अंतर्गत इराणला या मार्गाने जाणाऱ्या जहाजांकडून कोणताही विशेष कर अथवा 'टोल' वसूल करण्याची परवानगी दिली जाईल का, असा प्रश्न विचारला असता स्कॉट बेसेंट यांनी तशी कोणतीही शक्यता फेटाळून लावली..Pune Crime : कौटुंबिक वादातून नऊ महिन्याच्या बालकाच्या तोंडात फेव्हिक्विक ओतण्याची लोहगावमधील संतापजनक घटना; भावजयीसह तिघांवर गुन्हा दाखल.या कराराचा मुख्य उद्देश हॉर्मुज सामुद्रधुनीतून आंतरराष्ट्रीय जहाजांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आणि अतिरिक्त शुल्काशिवाय ये-जा करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देणे हाच आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कठीण परिस्थिती असतानाही काही जहाजे येथून मार्ग काढत होती, परंतु आता पूर्णपणे सुरक्षित ये-जा सुरु करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दुसऱ्या बाजूला, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेशकियान यांनी स्पष्ट केले आहे की, त्यांचा देश तणाव वाढवण्याच्या बाजूने नाही. मात्र, जर देशाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला तर इराण आत्मरक्षणासाठी योग्य ते सर्व पावलं उचलली जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.