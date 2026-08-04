ग्लोबल

'होर्मुज'वर काही तासांत तोडगा निघणार? करार झाल्याचा अमेरिकेचा दावा; मध्यपूर्वेतील तणाव कमी होण्याची शक्यता

US-Iran Hormuz Deal Update: अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले की, दोन्ही बाजूंमध्ये सकारात्मक चर्चा सुरू आहे आणि परिस्थिती सामान्य करण्याच्या दिशेने चांगली प्रगती होत आहे. आज किंवा उद्यापर्यंत यावर अंतिम तोडगा निघेल.
Strait of Hormuz US Iran agreement news in Marathi

Strait of Hormuz US Iran agreement news in Marathi

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Scott Bessent statement on Hormuz crisis: होर्मुजच्या सामुद्रधुनीमुळे जगातील अनेक देशांची झोप उडालेली आहे. सर्वत्र महागाईचं संकट गडद होताना दिसून येतंय. त्यातच आता पुन्हा एकदा अमेरिका आणि इराणमध्ये शांतता करार झाल्याचा अमेरिकेचा दावा आहे. हॉर्मुजच्या मुद्द्यावर लवकरच तोडगा निघू शकतो आणि मंगळवार किंवा बुधवारपर्यंत यासंदर्भात अमेरिका आणि इराण यांच्यात महत्त्वाचा करार फायनल होण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
India
america
War
Iran
(crude oil)