ऑस्ट्रेलिया: टीम इंडियाच्या हॉटेलजवळ झाली दुर्घटना; मैदानात कोसळले विमान

सिडनी : टीम इंडियाने काल शनिवारी ऑस्ट्रेलियामध्ये आपले पहिले आऊटडोअर सेशन केले. मात्र हे सेशन करत असताना त्यांच्या मैदानात एक गंभीर अशी दुर्घटना घडली आहे. या दुर्घटनेमध्ये टीम इंडियातील कोणत्याही खेळाडूला कसलीही दुखापत झालेली नाहीये. सगळे खेळाडू सुरक्षित आहेत. सध्या टीम इंडियाचे खेळाडू सिडनीच्या ऑलंपिक पार्क हॉटेलमध्ये थांबलेले आहेत. खेळाडू आपल्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी सराव करत असताना एक प्लेन क्रॅश होऊन मैदानात कोसळल्याची घटना घडली आहे. या घटनेनंतर हॉटेलमध्ये राहिलेल्या लोकांमध्ये भीती पसरली आहे.

Cricket and soccer players were forced to make a run for it as a light plane plummeted into a park on Sydney’s Northern Beaches.

The two passengers miraculously both survived and are being treated in hospital for injuries. @ccroucher9 #9News pic.twitter.com/lvLPP1jTKq

— 9News Australia (@9NewsAUS) November 14, 2020