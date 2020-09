तैवानच्या वायुदलानं चीनचं विमान पाडलं? व्हिडिओ व्होतोय व्हायरल

ताइपे : चीनसोबतच्या तणावपूर्ण वातावरणात इवलुशा वाटणाऱ्या (छोट्याशा) तैवानने चीनचे सुखोई विमान पाडल्याची चर्चा रंगताना दिसत आहे. चीन किंवा तैवान यांच्याकडून अद्याप यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. एका वृत्तवाहिनीने दिलेल्या रिपोर्टसनंतर तैवानने आपल्या हद्दीत आलेल्या चीनच्या सुखोई-35 विमान पाडल्याची बातमी दिल्यानंतर हे वृत्त वाऱ्यासारखे पसरले आहे. यासाठी तैवानने अमेरिकन पेट्रियाट मिसाइल सिस्‍टमचा वापर केल्याचेही बोलले जात आहे.

