Taliban Airstrike Pakistan : पाकिस्तानमध्ये घुसून तालिबानकडून हवाई हल्ला?; अनेक दहशतवादी मारल्याचा अफगाणकडून दावा, सीमावाद उफाळला

Afghanistan Pakistan Conflict : पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यात सुरू असलेल्या लष्करी तणावाने नवे वळण घेतले आहे. अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारने पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून दहशतवादी संघटना 'आयएसआयएस-के' (ISIS-K)च्या तळांवर मोठा हवाई हल्ला केल्याचा दावा केला आहे. या तळांवरून अफगाणिस्तानातील नागरिकांवर हल्ल्यांचे कट रचले जात असल्याचे तालिबानने म्हटले आहे. पाकिस्तानने दोन दिवसांपूर्वी अफगाणिस्तानात केलेल्या हवाई हल्ल्यानंतर तालिबानकडून ही कारवाई करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला असून, त्यामुळे दोन्ही देशांतील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..तालिबानच्या माहितीनुसार, बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील आयएसआयएस-केच्या तळांना लक्ष्य करण्यात आले. अफगाणिस्तानातील 'टोलो न्यूज'नेही या दाव्याला दुजोरा दिला आहे. वृत्तानुसार, तालिबानच्या ड्रोनद्वारे दहशतवादी लपलेल्या ठिकाणांवर अचूक हल्ले करण्यात आले. खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील सरान परिसरातील एका शाळेचा दहशतवाद्यांनी गुप्त तळ म्हणून वापर केल्याचा आरोप करत ती इमारतही उद्ध्वस्त करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. या कारवाईत अनेक दहशतवादी ठार झाल्याचा दावा तालिबानने केला असून, कोणत्याही नागरिकाला इजा झाली नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे..तालिबानची ही कारवाई रविवारी पाकिस्तानने केलेल्या हवाई हल्ल्याला प्रत्युत्तर असल्याचे मानले जात आहे. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या हद्दीत घुसून केलेल्या बॉम्बहल्ल्यांमध्ये निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या अफगाणिस्तान सहाय्यता मिशनच्या (UNAMA) अहवालानुसार, त्या कारवाईत किमान २८ नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले. मात्र, अफगाणिस्तान सरकारचे प्रवक्ते हमदुल्लाह फितरत यांनी मृतांचा आकडा ३८ असल्याचा दावा केला असून, त्यामध्ये महिला आणि लहान मुलांचाही समावेश असल्याचे सांगितले आहे..दरम्यान, या घडामोडींवर भारतानेही तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अफगाणिस्तानवरील पाकिस्तानी हवाई हल्ल्यांचा निषेध करत दुसऱ्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन करणाऱ्या अशा कारवाया प्रादेशिक शांततेसाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, पाकिस्तान आपल्या अंतर्गत अपयशांकडून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी शेजारी देशांविरुद्ध अशा प्रकारच्या कारवाया करत असल्याची टीकाही भारताने केली आहे..Pakistan Afghanistan Conflict : पाकिस्तानचा अफगानिस्तानातील हॉस्पिटलवर हल्ला, ४०० लोकांचा मृत्यू, २५० हून अधिक जखमी झाल्याचा तालिबानचा दावा.दुसरीकडे, पाकिस्तानने नेहमीप्रमाणे अफगाणिस्तानवर दहशतवाद्यांना आश्रय देत असल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, तालिबानने हा आरोप फेटाळून लावत दहशतवाद ही पाकिस्तानची अंतर्गत समस्या असल्याचे म्हटले आहे. तालिबानच्या ताज्या हवाई कारवाईच्या दाव्यानंतर दोन्ही देशांतील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची आणि सीमावर्ती भागातील परिस्थिती आणखी चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.