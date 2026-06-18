Smartphone Ban : 'या' देशात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या स्मार्टफोन वापरावर बंदी, आदेश झुगारल्यास नोकरीला मुकावे लागणार, तुरुंगवासही होणार

अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारच्या एका निर्णयामुळे तेथील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे दैनंदिन जीवन पूर्णपणे बदलले आहे. तालिबानचे प्रमुख आणि देशाचे सर्वोच्च नेते हिबतुल्ला अखुंदझादा यांच्या आदेशानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे स्मार्टफोन बंद ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. स्मार्टफोनचा वापर केल्यास नोकरी जाणे किंवा कायदेशीर कारवाई होणे अशा धोक्यांचा कर्मचाऱ्यांना इशारा देण्यात आला आहे..काही भागांत तर शिक्षेचा भाग म्हणून तुरुंगवासही भोगावा लागू शकतो, असे सांगण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शिक्षक आणि सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे, कारण त्यांची अनेक कामे व्हॉट्सॲप, ईमेल आणि एआय (AI) टूल्सवर अवलंबून होती..तालिबानचा निर्णयएएफपीच्या (AFP) वृत्तानुसार, अफगाणिस्तानातील विविध भागांतील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे स्मार्टफोन बंद करण्यास सुरुवात केली आहे. हा आदेश बुधवारपासून लागू झाल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी स्मार्टफोन बंदीची घोषणा करणारा तालिबानचा आदेश गेल्या आठवड्यातच सोशल मीडियावर फिरू लागला होता; या पत्रावर अफगाणिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे बोधचिन्ह होते. .Karnataka Hijab Ban : हिजाब बंदी आदेश अखेर रद्द; आता शाळा-कॉलेजमध्ये जानवे, पगडी, रुद्राक्षही घालण्यास परवानगी; सरकारच्या नव्या आदेशात काय?.या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. वृत्तानुसार, दुर्गम अशा बदख्शान प्रांतातील माहिती विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या नियमाचे उल्लंघन केल्यास सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. नाव न सांगण्याच्या अटीवर एएफपीशी बोलताना बदख्शानमधील तीन सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे त्यांना काम करणे कठीण होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.