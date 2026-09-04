इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या नावावर मोठा विक्रम; पंतप्रधान मोदींनीही दिल्या शुभेच्छा, नेमकं काय म्हणाले?

इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी सलग १४१३ दिवस सरकार चालवण्याचा मोठा विक्रम आपल्या नावावर केलं आहे. त्याचं सरकार हे १९४६ मध्ये इटली प्रजासत्ताक झाल्यानंतरचं सर्वाधिक काळ टिकलेले आणि निर्बाधपणे सत्तेत राहिलेले सरकार ठरलं आहे. मेलोनी यांनी माजी पंतप्रधान सिल्वियो बर्लुस्कोनी यांचा २००१ ते २००५ या काळातील विक्रम मागे टाकला आहे..मेलोनी यांच्या या कामगिरीची भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही दखल घेतली असून मोदी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत मेलोनी यांचे अभिनंदन केलं आहे. त्यांनी ही कामगिरी इटलीतील जनतेचा त्यांच्या नेतृत्वावर असलेला विश्वास आणि पाठिंबा दर्शवणारी असल्याचे म्हटलं आहे. भारत आणि इटली यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्यासाठी मेलोनी यांचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरल्याचंही मोदी यांनी नमूद केलं..अमित मालवीय यांना हटवलं, भाजपच्या IT सेलची कमान आता केमिस्ट्री प्राध्यापकाच्या हाती, कोण आहेत दीपक म्हस्के?.इटलीच्या राजकारणात सरकार फार काळ टिकत नसल्याचा इतिहास आहे. १९४६ पासून आतापर्यंत देशात ६७ हून अधिक सरकारे आली आहेत. त्यामुळे सरासरी एका वर्षाच्या आसपास सरकार बदलणाऱ्या देशात मेलोनी यांनी मोठा कार्यकाळ पूर्ण करणं विशेष मानलं जात आहे..फ्रान्स आणि जर्मनीसारख्या युरोपीय देशांमध्ये राजकीय अस्थिरतेची चर्चा सुरू असताना मेलोनी यांनी इटलीमध्ये तुलनेने स्थिर सरकार चालवलं आहे. सुरुवातीला त्यांच्या सरकारबाबत अनेक शंका व्यक्त करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यांनी आर्थिक बाबतीत राजकोषीय शिस्त कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचा इटलीवरील विश्वास वाढल्याचं सांगितलं जात आहे..Giorgia Meloni : खूप सुंदर आहात, फक्त सिगारेट ओढू नका; PM मेलोनी यांना मिळाला सल्ला, इटलीच्या पंतप्रधान कोणती सिगारेट ओढतात?.या विक्रमानंतर मेलोनी यांचं लक्ष इटलीच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीकडे असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. सूत्रांनुसार, राष्ट्रपतीपदासाठी दक्षिणपंथी उमेदवाराचा मार्ग मोकळा करण्याबाबत त्या विचार करत आहेत. इटलीतील राष्ट्रपतीपद हे तुलनेने गैरराजकीय मानलं जातं. मात्र, राष्ट्रपतींकडे सैन्य आणि विधिमंडळाशी संबंधित महत्त्वाचे अधिकार असतात. सध्याचे राष्ट्रपती सर्जियो मटारेला यांचा कार्यकाळ २०२९ मध्ये संपणार आहे. देशाचा राष्ट्रपती केवळ सेंटर-लेफ्ट विचारसरणीचाच असावा, ही धारणा बदलायला हवी, असे संकेत मेलोनी यांनी यापूर्वी दिले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.