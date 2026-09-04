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इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या नावावर मोठा विक्रम; पंतप्रधान मोदींनीही दिल्या शुभेच्छा, नेमकं काय म्हणाले?

Giorgia Meloni Sets Record : पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी सलग १४१३ दिवस सरकार चालवण्याचा मोठा विक्रम आपल्या नावावर केलं आहे. मेलोनी यांच्या या कामगिरीची भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही दखल घेतली आहे.
PM Modi congratulates Giorgia Meloni

Giorgia Meloni becomes Italy's longest-serving postwar prime minister

esakal

Shubham Banubakode
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इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी सलग १४१३ दिवस सरकार चालवण्याचा मोठा विक्रम आपल्या नावावर केलं आहे. त्याचं सरकार हे १९४६ मध्ये इटली प्रजासत्ताक झाल्यानंतरचं सर्वाधिक काळ टिकलेले आणि निर्बाधपणे सत्तेत राहिलेले सरकार ठरलं आहे. मेलोनी यांनी माजी पंतप्रधान सिल्वियो बर्लुस्कोनी यांचा २००१ ते २००५ या काळातील विक्रम मागे टाकला आहे.

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