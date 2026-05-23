थायलंडला जाणं महागणार! भारतीयांसाठी Visa Free Entry रद्द; नवीन नियम लागू, आता प्रवेश कसा मिळणार?

थायलंडला प्रवास करणाऱ्या भारतीयांसाठी हा एक मोठा धक्का आहे, कारण थायलंडने भारताला आपल्या व्हिसा-मुक्त प्रवेशाच्या यादीतून वगळले आहे. २०२४ पर्यंत या सुविधेचा लाभ घेणाऱ्या भारतीय पर्यटकांना आता ती मिळणार नाही. १९ मे रोजी थाई मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या सुधारित व्हिसा नियमांनुसार, थायलंडच्या व्हिसा-मुक्त प्रणालीऐवजी आता भारत 'व्हिसा ऑन अरायव्हल' श्रेणीत येईल..कोरोना विषाणूच्या साथीनंतर पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेले आपले व्यापक ६०-दिवसांचे व्हिसा-मुक्त धोरण थायलंड मागे घेत असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. थाई सरकारने म्हटले आहे की, हे बदल सुरक्षा आणि स्थलांतरणाच्या चिंतेशी संबंधित व्हिसा माफी आणि प्रवेश उपायांच्या व्यापक पुनरावलोकनाचा भाग आहेत. एका अधिकृत माहितीनुसार, थायलंडच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, मंत्रिमंडळाने "थायलंडच्या व्हिसा माफी आणि व्हिसा ऑन अरायव्हल योजनेतील सुधारणेला" मंजुरी दिली आहे. .सुधारित उपाययोजनांमध्ये "सर्व ९३ देश आणि प्रदेशांसाठी असलेली ६०-दिवसांची व्हिसा माफी योजना रद्द करणे" आणि "व्हिसा ऑन अरायव्हलमध्ये सुधारणा करणे, तसेच पात्र देश आणि प्रदेशांची यादी कमी करून चार देश किंवा प्रदेशांपर्यंत आणणे" यांचा समावेश आहे. सुधारित व्हॉइस ऑफ अरायव्हल श्रेणीमध्ये स्थान मिळालेल्या केवळ चार देशांपैकी भारत एक आहे. इतर देश अझरबैजान, बेलारूस आणि सर्बिया आहेत..थायलंडमधील या बदलामुळे परदेशी प्रवाशांसाठी अनेक वेगवेगळ्या श्रेणी निर्माण झाल्या आहेत. थायलंड आता अमेरिका, युनायटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जपान, सिंगापूर आणि अनेक युरोपीय देशांसह ५४ देश आणि प्रदेशांच्या नागरिकांना ३० दिवसांची व्हिसा सूट देणार आहे. याव्यतिरिक्त, सेशेल्स, मालदीव आणि मॉरिशससाठी १५ दिवसांची स्वतंत्र व्हिसा सूट लागू करण्यात आली आहे. भारत आता व्हिसा-मुक्त देशांच्या यादीत नाही..थायलंडच्या रॉयल गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर १५ दिवसांनी सुधारित उपाययोजना लागू होण्याची अपेक्षा आहे. थायलंडच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, जे प्रवासी पूर्वीच्या सवलतीच्या नियमांनुसार आधीच देशात आहेत, किंवा जे नवीन उपाययोजना लागू होण्यापूर्वी प्रवास करण्याची योजना आखत आहेत, त्यांना "त्यांच्या पूर्वीच्या वास्तव्याचा कालावधी संपेपर्यंत थायलंडमध्ये राहण्याचा हक्क कायम राहील.".मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, नवीन नियम लागू झाल्यानंतर, प्रवाशांना "नवीन सवलती" अंतर्गत, "द्विपक्षीय करारा" अंतर्गत किंवा थायलंडच्या ई-व्हिसा प्रणालीद्वारे अर्ज करूनच थायलंडमध्ये प्रवेश करावा लागेल. जुलै २०२४ मध्ये थायलंडने व्हिसा-मुक्त प्रवेशात लक्षणीय वाढ केल्यानंतर दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत हा बदल झाला आहे. त्यावेळी एका मोठ्या पर्यटन पुनरुज्जीवन मोहिमेचा भाग म्हणून, भारतासह ९० हून अधिक देशांतील प्रवाशांना व्हिसाशिवाय ६० दिवसांपर्यंत थायलंडमध्ये राहण्याची परवानगी देण्यात आली होती..परंतु थाई अधिकाऱ्यांनी आता हा बदल परदेशी नागरिकांच्या बेकायदेशीर कारवायांबद्दलच्या वाढत्या चिंतेशी जोडला आहे. पर्यटन मंत्री सुरासाक फांचारोएनवोराकुल यांनी यापूर्वीच पुष्टी केली होती की, अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्हे आणि लैंगिक तस्करीपासून ते योग्य परवान्यांशिवाय हॉटेल्स आणि शाळा चालवण्यापर्यंतच्या आरोपांखाली अनेक परदेशी नागरिकांना अटक केल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. भारतीय प्रवाशांना आता थायलंडला प्रवास करण्यासाठी 'व्हिसा ऑन अरायव्हल' प्रणालीअंतर्गत अर्ज करावा लागेल किंवा थायलंडच्या ई-व्हिसा प्रणालीचा वापर करावा लागेल.