ट्रम्पना पती म्हणाली नवी प्रेस सेक्रेटरी, चूक लक्षात येताच केली मिश्किल टिप्पणी; VIDEO VIRAL

Donald Trump Viral Video: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रेस सेक्रेटरी म्हणून केटी जकारिया यांची नियुक्ती करण्यात आलीय. त्यांनी पहिल्यांदाच व्हाइट हाऊस ब्रीफिंग करताना चुकून पतीऐवजी राष्ट्राध्यक्षांचा उल्लेख केल्यानं चर्चा रंगली आहे. पत्रकारांशी संवाद साधताना केटी जकारिया चुकून ट्रम्प यांना ‘पती’ म्हटलं. आपली चूक लक्षात येताच लगेच चूक सुधारली आणि हसून प्रतिक्रियाही दिली..केटी जकारिया यांनी मंगळवारी व्हाइट हाऊसमध्ये पहिली पत्रकार परिषद घेतली. ही पत्रकार परिषद फक्त १४ मिनिटे चालली. त्यांनी केवळ तीन माध्यमांच्या प्रतिनिधींच्या प्रश्नांची उत्तरं दिली. ब्रीफिंगच्या सुरुवातीला त्यांनी ट्रम्प यांच्या प्रशासनाचं आणि त्यांच्या धोरणांचं कौतुक केलं. त्यानंतर पत्रकारांनी त्यांना काम आणि कुटुंब यांच्यात समतोल कसा साधणार असा प्रश्न विचारला..दिवाळीआधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५ हजार रुपये पाठवणार, आणखी ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर; मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय.काम आणि कुटुंबातील जबाबदाऱ्या याबाबतच्या प्रश्नावर उत्तर देताना केटी यांनी म्हटलं की, मुलांसोबत संध्याकाळचा वेळ घालवता न येणं हे मुलांसाठी योग्य ठरणार नाही दरम्यान यासंदर्भातच पुढे बोलताना चुकून,'माझे राष्ट्राध्यक्ष... माफ करा, माझे पती.... असं म्हणत त्यांनी चूक दुरुस्त केली..पती ऐवजी राष्ट्राध्यक्ष असा उल्लेख केल्याची चूक लक्षात आल्यानंतर केटी यांनी लगेच ती दुरुस्त केली. त्यानंतर स्वतःच मिश्कील प्रतिक्रिया देत,'हे चांगलं होतं.' अशी टिप्पणी केली. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे..केटी यांची ब्रीफिंग संपवण्याची पद्धतही चर्चेचा विषय ठरली. ट्रम्प लवकरच अलास्काला जाणार असल्याचं सांगत जकारिया यांनी पत्रकार परिषद अचानक संपवली. मात्र, ट्रम्प यांनी नंतर जकारिया यांच्या कामाचं कौतुक करत चांगली कामगिरी केल्याचं म्हटलं. केटी जकारिया यांनी यापूर्वी रिपब्लिकन राजकारण आणि माध्यम क्षेत्रात काम केलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.