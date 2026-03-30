ट्रम्प यांची मनमानी अमेरिकेला बुडवणार? अमेरिकन सैनिकांना बाहेर काढण्यासाठी 'या' देशात हालचाली

Trump Foreign Policy Impact: राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर बहुतेक सहयोगी देश अमेरिकेवर नाराज असल्याचे चित्र दिसत आहे. अशा परिस्थितीत नाटोसमवेत अनेक मित्रदेश उघडपणे अमेरिकेचा विरोध करत आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेचा सर्वात जवळचा मित्रदेश मानल्या जाणाऱ्या जर्मनीतही आता विरोधाचे सूर तीव्र झाले आहेत. तेथील राजकीय पक्षाने देशात तैनात असलेल्या सुमारे ४० हजार अमेरिकन सैनिकांना परत पाठवण्याची मागणी केली आहे. .'अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी' या पक्षाने म्हटले आहे की, देशाची परराष्ट्र धोरणे आता अमेरिकेपासून स्वतंत्र असावीत. पक्षाचे नेते टीनो चुपाला यांनी एका बैठकीत जर्मनीने सहयोगी देशांचे अण्वस्त्र तळ आणि लष्करी तळ हटवावेत, असे सांगितले. याची सुरुवात देशातील ४० हजार अमेरिकन सैनिकांना बाहेर काढून करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..Iran–US War Escalation : ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर इराणने दुबईसह अनेक ठिकाणी हल्ले वाढवले, अनेक देशांत मंदीची शक्यता.अमेरिका नाटोमध्ये सर्वाधिक खर्च करत असल्याचा दावा करत असला, तरी युरोपीय देशांच्या मनात वेगळी भावना आहे. नाटोमध्ये नेहमीच अमेरिकेच्या हितालाच प्राधान्य दिले जाते, असा त्यांचा आरोप आहे. तसेच अमेरिका युरोपीय देशांना परकीय युद्धांमध्ये ओढत असल्याचीही टीका केली जाते. इराण युद्धाच्या मुद्द्यावरही चुपाला यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. जर्मनीत अमेरिकेविरोधातील भावना सातत्याने वाढत असल्याचे दिसत आहे..विशेष म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर मोठ्या प्रमाणात एकमत असल्याचेही दिसून येत आहे. चान्सलर मर्त्झ यांनीही इराण युद्धावरून अमेरिकेवर टीका केली असून, हे युद्ध थांबवण्याऐवजी अमेरिका त्याला अधिक भडकवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे..डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कल्पनाही केली नसेल... अमेरिकेच्या तिजोरीला जबरदस्त धक्का, इराणविरुद्धच्या मोहिमेत किती खर्च?.मीडिया रिपोर्टनुसार, जर्मनीत ४० हजारांहून अधिक अमेरिकन सैनिक तैनात आहेत. याशिवाय १२ पेक्षा अधिक लष्करी तळही तेथे आहेत. सध्या जर्मनीतील रामस्टाईन हवाई तळावरूनच इराणवर होणाऱ्या क्षेपणास्त्र आणि मानवरहित हल्ल्यांचे नियोजन केले जात असल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे हा तळही लक्ष्य होऊ शकतो, अशी जर्मनीला भीती वाटत आहे.