रशियाकडून तेल खरेदी, तरीही टॅरिफ नाही! ट्रम्प यांचा भारताला मोठा दिलासा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियातून तेल खरेदीवर असलेले निर्बंध आणि टॅरिफबाबत मोठा निर्णय घेतलाय. ट्रम्प यांनी ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सॅंक्शनिंग रशिया अँड इराण अॅक्ट ऑफ २०२६’ अंतर्गत लागू होणारे काही निर्बंध, शुल्क आणि नियमांना तूर्तास स्थगिती दिलीय. त्यांच्या निर्णयामुळे रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या भारतासह इतर देशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..ग्राहम अॅक्टमध्ये रशियाकडून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या प्रमुख देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याची तरतूद करण्यात आली होती. भारत हा रशियन तेलाचा मोठा खरेदीदार असल्याने या निर्णयाचा भारताच्या व्यापारावर आणि अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे ट्रम्प यांनी घेतलेला हा निर्णय भारतासह रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे..Gold Investment: सणासुदीपूर्वी गोल्ड ईटीएफला स्थगिती; नव्या गुंतवणुकीवर निर्बंध, गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी.ट्रम्प यांनी हा निर्णय अमेरिकेच्या ‘राष्ट्रीय हितासाठी’ घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. ग्राहम अॅक्टच्या कलम ११५ अंतर्गत राष्ट्राध्यक्षांना राष्ट्रीय हिताच्या आधारावर काही निर्बंध, शुल्क आणि तरतुदींना माफी देण्याचा अधिकार आहे. ट्रम्प यांनी याच अधिकाराचा वापर करून संबंधित उपायांना माफी दिली आहे..अमेरिकेने रशियन तेल आणि वायूच्या खरेदीवर लक्ष ठेवण्याची व्यवस्था कायम ठेवली आहे. १८ ऑक्टोबर २०२६ किंवा त्यानंतर रशियन तेलाची नव्याने खरेदी करणाऱ्या प्रमुख देशांच्या हालचालींवर अमेरिकेचे अधिकारी नजर ठेवणार आहेत. भविष्यात परिस्थितीनुसार पुन्हा शुल्क किंवा इतर कारवाईचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो..भारताला नेमका काय दिलासा?ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे रशियन तेल खरेदीच्या मुद्द्यावर भारतावर नव्या कायद्यांतर्गत तत्काळ अतिरिक्त टॅरिफचा धोका कमी झाला आहे. यामुळे भारताला रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करताना अमेरिकेकडून होणाऱ्या संभाव्य अतिरिक्त शुल्काचा दबाव राहणार नाही. रशियाकडून मिळणाऱ्या तेलाचा देशाच्या ऊर्जा व्यवस्थेत मोठा वाटा असून अतिरिक्त टॅरिफचा परिणाम आयात खर्च तसेच व्यापक व्यापारावर होऊ शकला असता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.