दोन बलूच महिलांनी आत्मघाती हल्ल्यांनी पाकिस्तानमध्ये केला विध्वंस, २४ वर्षीय तरुणीनं बर्थडेलाच घेतलेली शपथ

पाकिस्तानमध्ये शनिवारी रात्री बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मीकडून करण्यात आलेल्या आत्मघाती हल्ल्यात १०० पेक्षा जास्त सैनिकांचा मृत्यू झाल्याचा दावा केला जात आहे. एकाच वेळी पाकिस्तानच्या अनेक शहरांमध्ये हे हल्ले झाले. यामुळे पाकिस्तानचं प्रचंड नुकसान झालंय. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मीने दावा केला की हे हल्ले दोन महिलांनी केले होते. यात एका महिलेचं नाव आसिफा मेंगल असं आहे. २४ वर्षीय आसिफा विद्रोही बनली होती. .बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मीने सांगितलं की, आसिफा मेंगल ही बलूचिस्तानच्याच्या नुश्की इथं राहत होती. तिच्या वडिलांचं नाव मोहम्मद इस्माइल असं आहे. आसिफाचा २ ऑक्टोबर २००२ ला जन्म झालाय. तिनं २१ व्या वाढदिवशीच बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मीच्या मजीद ब्रिगेडमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेत पाकिस्तानला उद्ध्वस्त करण्याची शपथ घेतली होती..टॅक्सीवाल्यानं ४०० मीटरसाठी १८ हजार रुपये आकारले, अमेरिकन महिलेची मुंबईत फसवणूक.बलूच आर्मीची मजीद ब्रिगेट ही पाकिस्तानमध्ये हल्ले करते. आसिफा मेंगलने जानेवारी २०२४ मध्ये स्वत:ला आत्मघाती हल्लेखोर बनवण्याचं ठरवलं होतं. नुश्कीमध्ये असलेल्या आयएसआयच्या मुख्यालयाला टार्गेट करायचं असं तिनं निश्चित केलं होतं..आसिफासोबत आणखी एका महिलेचा फोटो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मीने जारी केलाय. याशिवाय एक व्हिडीओसुद्धा व्हायरल झाला असून त्यात दोघी इतर सहकाऱ्यांसोबत हसताना दिसतात. व्हिडीओमध्ये त्यांच्या हातात बंदूक असून पाकिस्तानच्या सरकारने नेहमीच आपल्या आई आणि बहिणींना टार्गेट केलं असल्याचं त्या म्हणतात..आसिफा मेंगल ही उत्साही आणि आक्रमक होती असं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मीने म्हटलंय. बलूच राष्ट्राला जागवण्याची गरज आहे. खांद्याला खांदा लावून पुढे जायला हवं. आता शत्रूचे जास्त दिवस उरलेले नाहीत. बलूच राष्ट्राला समजून घ्यायला हवं की शत्रूसोबत कसलीच तडजोड करायची नाहीय. आपले काही लोक पैशांसाठी त्यांच्यासाठी हेरगिरी करतात असंही तिने म्हटलंय.