Crime: डोळे काढले, शरीरावर १५० जखमा अन्...; १४ वर्षीय प्रेयसीसोबत भयंकर कृत्य, ४८ वर्षीय प्रियकराने क्रूरतेच्या मर्यादा ओलांडल्या

या जगात असे काही लोक आहेत जे प्राण्यांपेक्षाही भयानक आहेत. यूकेमधील मँचेस्टरमध्ये केली अँन बेट्सची हत्या याचा जिवंत पुरावा आहे. ही एका १४ वर्षांच्या मुलाची कहाणी आहे. एका माणसाने मँचेस्टर पोलीस स्टेशनमध्ये प्रवेश केला आणि फक्त म्हणाला, "मी माझ्या प्रेयसीला मारले आहे." सुरुवातीला पोलिसांना संशय आला की, तो मस्करी करत असेल किंवा मद्यधुंद असेल. परंतु जेव्हा जेम्स पॅटरसन स्मिथ या माणसाने स्वतःची ओळख पटवली. पोलिसांना त्याच्या घरी नेले तेव्हा उघड झालेल्या दृश्याने सर्वांनाच धक्का बसला..स्मिथ ज्या मुलीला मृत म्हणत होता ती केली अँन बेट्स होती. ती हॅटरस्ले येथील एक सामान्य, आनंदी १४ वर्षांची मुलगी होती. ती ४८ वर्षीय स्मिथला त्याच्या मित्राच्या घरी भेटली. एका रात्री त्याने तिला घरी सुरक्षित सोडण्याचे नाटक केले. स्मिथ एक सभ्य, घरकाम करणारा दिसत होता. पण त्याची खरी ओळख एक हिंसक, अत्याचारी आणि मानसिकदृष्ट्या अस्थिर पुरूष अशी होती. ज्या महिलांनी त्याला पूर्वी डेट केले होते त्यांनी त्याचे वर्णन अत्याचारी, हल्ला करणारा आणि रागात कोणालाही सोडत नसलेला असे केले. १९९३ मध्ये, त्याने केलीला हळूहळू फसवण्यास सुरुवात केली. ती फक्त १४ वर्षांची होती. तिने तिच्या पालकांपासून हे नाते लपवून ठेवले. दोन वर्षांनंतर, जेव्हा ती १६ वर्षांची झाली. तेव्हा तिच्या पालकांना कळले की ती एका मोठ्या पुरुषाशी डेटिंग करत आहे. १९९५ मध्ये, केलीने शाळा सोडली. स्मिथच्या घरी राहायला गेली..तिची आई मार्गारेट बेट्स म्हणाली की,स्मिथला भेटताच तिला पहिल्याच क्षणी खूप राग यायचा. तिने तिच्या मुलीला परत येण्याचा आग्रह केला. परंतु स्मिथचा प्रभाव इतका प्रबळ होता की केली दूर गेली. कालांतराने केलीचा तिच्या कुटुंबाशी संपर्क कमी झाला. ती घरी परतल्यावर तिच्या चेहऱ्यावर आणि हातावर जखमा दिसत असत, पण ती म्हणायची, "मी स्वयंपाकघरात घसरले किंवा स्वतःला जाळून टाकले." तिच्या पालकांना काहीतरी गडबड आहे असे वाटले, पण ती त्यांचे प्रश्न टाळत असे आणि त्याच घरात परत जात असे. नोव्हेंबर १९९५ नंतर, केलीने तिच्या कुटुंबाला भेटणे जवळजवळ बंद केले. मार्च १९९६ मध्ये कुटुंबाला मिळालेली दोन ग्रीटिंग कार्डे तिने लिहिलेली नव्हती हे स्पष्ट होते. जेव्हा तिच्या भावाने तिची चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा स्मिथने सांगितले की, ती घरी नाही. एका शेजाऱ्याने खिडकीतून तिचा चेहरा थोडक्यात पाहिला. १६ एप्रिल १९९६ रोजी, स्मिथने पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन हत्येची कबुली दिली. जेव्हा पोलीस त्याच्या घरी पोहोचले तेव्हा वरच्या मजल्यावरील खोली जणू काही महिन्यांपासून छळछावणीची खोली होती असे दिसत होते. खोली रक्ताने माखलेली होती. केली अँन जमिनीवर पडली होती. थकलेली, तुटलेली आणि गंभीर जखमी होती. पॅथॉलॉजिस्ट विल्यम लॉलर म्हणाले की, "६०० खून प्रकरणांमध्ये, मी कधीही इतके भयानक दृश्य पाहिले नाही." केलीच्या शरीरावर १५० हून अधिक जखमा होत्या. तिला जाळण्यात आले होते. कापण्यात आले होते. तिचे डोळे काढण्यात आले होते. तिचे केस उपटण्यात आले होते. तिला अनेक दिवसांपासून बांधण्यात आले होते..कधी तिच्या केसांनी, तर कधी तिच्या गळ्यात दोरीने. ती पूर्णपणे निराश झाली होती. मृत्यूचे कारण बुडणे असे सांगण्यात आले होते. नोव्हेंबर १९९७ मध्ये जेव्हा खटला सुरू झाला तेव्हा प्रत्येक साक्षीने न्यायालयाचे कक्ष हादरून गेले. सरकारी वकिलांनी सांगितले की, "त्याने जाणूनबुजून मुलीवर अशा प्रकारे अत्याचार केले... हे अचानक झालेल्या हिंसाचाराचे परिणाम नव्हते." यानंतर, ४९ वर्षीय जेम्स पॅटरसन स्मिथला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.