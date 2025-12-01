ग्लोबल

Crime: डोळे काढले, शरीरावर १५० जखमा अन्...; १४ वर्षीय प्रेयसीसोबत भयंकर कृत्य, ४८ वर्षीय प्रियकराने क्रूरतेच्या मर्यादा ओलांडल्या

Boyfriend Murder Girlfriend: एका १४ वर्षांच्या मुलीचे डोळे आणि केस उपटण्यात आले. तिच्यावर अनेक महिने बलात्कार करण्यात आला. तिच्या ४८ वर्षीय प्रियकराने क्रूरतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या.
Vrushal Karmarkar
या जगात असे काही लोक आहेत जे प्राण्यांपेक्षाही भयानक आहेत. यूकेमधील मँचेस्टरमध्ये केली अँन बेट्सची हत्या याचा जिवंत पुरावा आहे. ही एका १४ वर्षांच्या मुलाची कहाणी आहे. एका माणसाने मँचेस्टर पोलीस स्टेशनमध्ये प्रवेश केला आणि फक्त म्हणाला, "मी माझ्या प्रेयसीला मारले आहे." सुरुवातीला पोलिसांना संशय आला की, तो मस्करी करत असेल किंवा मद्यधुंद असेल. परंतु जेव्हा जेम्स पॅटरसन स्मिथ या माणसाने स्वतःची ओळख पटवली. पोलिसांना त्याच्या घरी नेले तेव्हा उघड झालेल्या दृश्याने सर्वांनाच धक्का बसला.

