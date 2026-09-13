युनायटेड किंगडममध्ये फूट पडणार? स्कॉटलंड, वेल्स अन् नॉर्दर्न आयर्लंडचे नेते करणार मोठी घोषणा?

युनायटेड किंगडमच्या भवितव्यावरून राजकीय चर्चा पुन्हा एकदा तापली आहे. स्कॉटलंड, वेल्स आणि नॉर्दर्न आयर्लंडमधील नेते आता आपल्या अधिकारांसाठी अधिक आक्रमक भूमिका घेताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर तिन्ही भागांतील प्रमुख नेते सोमवारी वेल्सची राजधानी कार्डिफ येथे एकत्र येणार आहेत..या बैठकीला स्कॉटलंडचे फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्विनी, वेल्सचे फर्स्ट मिनिस्टर रून एपी इओरवर्थ आणि नॉर्दर्न आयर्लंडचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. आयरिश रिपब्लिकन पार्टी सिन फेनच्या अध्यक्षा मेरी लू मॅकडोनाल्ड यांचीही उपस्थिती असणार आहे. बैठकीत आत्मनिर्णयाच्या अधिकारावर संयुक्त घोषणा होण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक भागातील नागरिकांना लोकशाही पद्धतीने आपले भवितव्य ठरवण्याचा अधिकार असावा, यावर भर दिला जाणार आहे..Premium|Global Economy and Fuel Hike : ट्रम्प-जिनपिंग भेटीनंतर जागतिक बाजारात हालचाली; भारतीय गुंतवणूकदारांनो सावध राहा!.या चर्चेचा केंद्रबिंदू फक्त स्वातंत्र्य नसून अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, युरोप आणि आंतरराष्ट्रीय विषयांवरील सहकार्यही असणार आहे. ब्रिटनच्या सध्याच्या घटनात्मक व्यवस्थेत बदलाची मागणी करणाऱ्या पक्षांचे या तिन्ही भागांत महत्त्वाचे राजकीय अस्तित्व आहे. त्यामुळे कार्डिफमधील ही बैठक ब्रिटनच्या राजकारणासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे..स्कॉटलंडमध्ये पुन्हा स्वातंत्र्याबाबत जनमत संग्रह घेण्याची मागणी जोर धरत आहे. जॉन स्विनी यांच्या मते, ब्रिटनच्या जुन्या राजकीय व्यवस्थेवर दबाव वाढत असून घटनात्मक बदलाची गरज निर्माण झाली आहे. मात्र, ब्रिटन सरकारकडून सध्या तत्काळ जनमत संग्रह घेण्याची तयारी दाखवण्यात आलेली नाही..ऐकावं ते नवलंच! ब्रिटनच्या राजालाही भरावा लागतोय कर, ३७३ कोटींच्या टॅक्समागची नेमकी भानगड काय?.नॉर्दर्न आयर्लंडचा प्रश्नही या चर्चेत महत्त्वाचा आहे. आयर्लंडसोबत एकीकरणाची मागणी करणाऱ्या सिन फेनची भूमिका त्यात ठळक आहे. १९९८च्या गुड फ्रायडे करारानुसार, ब्रिटनपासून वेगळे होऊन आयर्लंडसोबत जाण्याच्या बाजूने बहुमत असल्याचे दिसल्यास जनमत संग्रह घेण्याची तरतूद आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या हिंसक संघर्षानंतर शांततेचा मार्ग मोकळा करण्यात या कराराची मोठी भूमिका होती..दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी आयर्लंड एकत्र आलेले पाहायला आवडेल, असे वक्तव्य केल्याने हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. वेल्समधील प्लेड कम्री पक्षही अधिकारांची मागणी करत आहे. कर, सरकारी खर्च, पोलीस, रेल्वे आणि क्राउन एस्टेटमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर वेल्सला अधिक नियंत्रण मिळावे, अशी पक्षाची भूमिका आहे. सध्या ब्रिटन फुटण्याची कोणतीही निश्चित वेळमर्यादा नाही. मात्र, स्कॉटलंड, वेल्स आणि नॉर्दर्न आयर्लंडचे नेते एकाच व्यासपीठावर येत असल्याने ब्रिटनच्या एकतेबाबतची राजकीय चर्चा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.