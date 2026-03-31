US Airstrike on Iran: इराणहून भारतात येणाऱ्या विमानावर अमेरिकेचा हल्ला! आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा गंभीर आरोप

अमेरिकेने इराणहून भारताकडे जाणाऱ्या विमानावर केलेल्या हवाई हल्ल्यामुळे इराण सरकार प्रचंड संतापले आहे. या घटनेला युद्धगुन्हा ठरवून अमेरिकेवर आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. .हल्ला इराणमधील मशहद आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर झाला. महान एअर कंपनीचे हे विमान भारतातून जीवनावश्यक मदत साहित्य घेऊन जाण्याच्या तयारीत होते. विमानात औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांसह विविध देशांकडून आलेले मदत साहित्य भरले होते. भारतातून मदत घेण्यासाठी विमान उड्डाण करण्याच्या अंतिम टप्प्यात होते. .तीव्र निषेधभारतातील इराणी दूतावासाने या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. दूतावासाने स्पष्ट केले की, नागरी विमान वाहतूक संघटनेने (आयसीएओ) यावर जोर दिला आहे. मानवतावादी मोहिमांमध्ये सहभागी असलेल्या नागरी विमानांना लक्ष्य करणे हे आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक नियमांचे गंभीर उल्लंघन आहे आणि मानवतावादी कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांविरुद्ध आहे. दूतावासाने पुढे म्हटले की, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे घेऊन जाणाऱ्या इराणी विमानावर हल्ला करणे हा युद्धगुन्हा आहे. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघनही आहे..Iran Israel Conflict : तेहरान अंधारात ! इस्रायली हल्ल्यानंतर इराणमध्ये वीजपुरवठा ठप्प, मध्यपूर्वेत तणाव शिगेला .आंतरराष्ट्रीय फौजदारी गुन्हाकायद्याच्या दृष्टीकोनातून दूतावासाने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. शिकागो करार (१९४४) आणि मॉन्ट्रियल करार (१९७१) नुसार, नागरी विमानांच्या सुरक्षेविरुद्ध केलेले कोणतेही कृत्य विमानचालन क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय फौजदारी गुन्हा मानला जातो. शिवाय, जिनिव्हा कराराच्या अतिरिक्त प्रोटोकॉल I च्या कलम ५२ नुसार, मानवतावादी मदत घेऊन जाणाऱ्या विमानांसह नागरी वस्तूंवर हल्ला करणे हा युद्धगुन्हा ठरतो..या पार्श्वभूमीवर इराणी दूतावासाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या प्रकरणाची तक्रार नोंदवण्याची आणि जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची पूर्ण खात्री करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे..विमानाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसानया हल्ल्यात महान एअरचे विमान मोठ्या प्रमाणात नुकसानीत झाले आहे. हे विमान औषधांसह इतर मानवतावादी साहित्य घेण्यासाठी नवी दिल्लीत पोहोचणार होते. सध्या इराण आणि भारत यांच्यातील मदतीच्या पुरवठ्यावर सक्रिय सहकार्य सुरू आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला भारताने इराणला मदत साहित्य पाठवले होते.या हल्ल्यामुळे पूर्वनियोजित मानवतावादी मदत मोहीम पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. ही मोहीम मदत साहित्य घेण्यासाठी नवी दिल्लीत येणार होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे विमान १ एप्रिल रोजी पहाटे ४ वाजता दिल्ली विमानतळावर पोहोचणार होते. मात्र आता संपूर्ण उड्डाण योजना रद्द झाली आहे..Iran Attack Kuwait : कुवेतच्या वीजनिर्मिती आणि पाणी शुद्धीकरण प्रकल्पावर इराणचा मोठा हल्ला; भारतीय कामगाराचा मृत्यू.