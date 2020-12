अमेरिकेकडून 'Pfizer लशी'च्या आपत्कालीन वापरास होकार

वॉशिंग्टन : फायझर लशीला आधी ब्रिटनने आपत्कालीन परिस्थितीतील वापरला मान्यता दिली. त्यानंतर कॅनडानेही वय वर्षे सोळाच्या वरील लोकांना या लशीसाठी मान्यता दिली आहे. त्यानंतर आता अमेरिकेच्या फूड एँड ड्रग्ज ऍडमिनिस्ट्रेशननेही काल गुरुवारी आपत्कालीन परिस्थितीतील वापरला होकार दर्शवला आहे. FDA च्या सल्लागार समितीमध्ये स्वतंत्र संशोधक तज्ज्ञ, संसर्गजन्य आजाराचे तज्ज्ञ डॉक्टर्स आणि संशोधकांनी याबाबत मत दिलं. 17 विरुद्ध 4 मतांनी ही लस वय वर्षे 16 च्यावरील व्यक्तींना आपत्कालीन परिस्थितीतील वापरासाठी FDA च्या समितीकडून होकार मिळाला. याबाबतचं वृत्त द न्यूयॉर्क टाइम्सने दिलं आहे. येत्या काही दिवसांतच FDA कडून लशीला मान्यता मिळेल. त्यानंतर प्राधान्याने आरोग्य कर्मचारी-सेवक या फ्रंटलाईन वर्कर्सना या लशीचे पहिले डोस देण्यात येतील. हे काम येत्या वर्षाच्या सुरवातीलाच करण्यात येईल. याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध करताना द न्यूयॉर्क टाइम्सने म्हटलंय की, आणि आता सरतेशेवटी दररोज 3000 लोकांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरणाऱ्या व्हायरसच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी सुरवात होणार आहे.

येत्या शनिवारी FDA कडून लशीच्या आपत्कालीन परिस्थितीतील वापरला अधिकृतरित्या मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. कोरोनाच्या व्हायरला आटोक्यात आणण्यासाठी अमेरिकेला आपल्य लोकसंख्येच्या जवळपास 70 टक्के लोकांचे लसीकरण करणे आवश्यक आहे. तरच हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त होऊन व्हायरसला आळा बसेल. लसीकरणानंतरही याला बराच वेळ लागणार आहे. हेही वाचा - ब्रिटननंतर कॅनडामध्ये 'Pfizer लशी'ला मान्यता

दरम्यान फायझर कंपनीचे चेअरमन आणि सीईओ यांनी अमेरिकेच्या या निर्णयाचे स्वागत करुन आनंद व्यक्त केला आहे. फायझर लशीला मान्यता देणारे कॅनडा हे ब्रिटननंतरचे दुसरे राष्ट्र ठरले आहे, तर अमेरिका आता तिसरे राष्ट्र ठरेल. मार्गारेट किनन या नव्वद वर्षांच्या आजी लस टोचवून घेणाऱ्या जगातील पहिल्या व्यक्ती ठरल्या आहेत. ‘लस टोचवून घेतलेली पहिली व्यक्ती ठरल्याबद्दल मला आनंद होत आहे. माझ्या वाढदिवसाची ही भेटवस्तूच आहे. माझ्या कुटुंबाबरोबर नाताळसह आणखी काही महत्त्वाचे क्षण साजरे करण्याबाबत मला आता विश्‍वास वाटत आहे,’ अशी प्रतिक्रिया त्यांनी लस घेतल्यानंतर दिली. त्यांना २१ दिवसांनंतर लसीचा दुसरा डोस दिला जाणार आहे.

