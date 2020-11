'26/11' तील दहशतवाद्यांची माहिती देणाऱ्यांना अमेरिकेकडून 50 लाख डॉलरचं बक्षिस

वॉशिंग्टन : मुंबईमध्ये 26/11 रोजी झालेल्या हल्ल्यांला नुकतेच 12 वर्षे पूर्ण झाली. भारतावर झालेला हा आतापर्यंतचा सर्वांत नृशंस असा हल्ला होता. या हल्ल्यात 170 हून अधिक लोक मृत्यूमुखी पडले होते तर 300 हून अधिक जण जखमी झाले होते. या हल्ल्याला जबाबदार असलेला एकमेव जिवंत दहशतवादी कसाबला पकडून त्याचा गुन्हा जगासमोर सिद्ध करत त्याला फाशी देण्यात आली होती. या प्रकरणात आता अमेरिकेच्या सरकारकडून लष्कर-ए-तैयबाचा दहशतवादी साजिद मीरबाबत माहिती देणाऱ्याला 50 लाख डॉलरचे बक्षिस देण्याची घोषणा केली आहे.

मात्र, पाकिस्तानने प्रतिबंधित केलेल्या लष्कर-ए-तैयबाच्या 19 दहशतवाद्यांनी केलेल्या या कारवाईबद्दल मोस्ट वाँटेड टेररीस्टच्या यादीत त्यांना ठेवलं गेलं असलं तरीही त्यांना पकडण्यासाठी काही विशेष प्रयत्न मात्र केले गेले नाहीयेत. तसेच त्या 7 दहशतवाद्यांना शिक्षा करण्यासाठी काही विशेष प्रयत्न केला गेला. भारत देखील या दहशतवाद्याला शोधण्यासाठी गेले अनेक वर्षे प्रयत्न करतो आहे.

REWARD! Up to $5 Million!

On Nov. 26, 2008, terrorists launched a 3-day attack in Mumbai, India that killed more than 170 people.

Help us find the killers.

If you have information, you could be eligible for a reward. https://t.co/79IC2cfhFm pic.twitter.com/smOtc4PXXI

— Rewards for Justice (@RFJ_USA) November 26, 2020