US-China Trade Deal : अमेरिका-चीन ट्रेड वॉरला ब्रेक! ६० अब्ज डॉलरच्या व्यापारावर मोठा निर्णय, भारताची चिंता वाढली ?

Which US and Chinese Products Will Get Tariff Relief? :अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील अलीकडील शिखर परिषदेनंतर अमेरिका आणि चीनने व्यापार तणाव कमी करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. दोन्ही देशांनी सुमारे ६० अब्ज डॉलर मूल्याच्या ‘अ-संवेदनशील’ वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. या निर्णयानुसार अमेरिका आणि चीन प्रत्येकी सुमारे ३० अब्ज डॉलर मूल्याच्या वस्तूंवरील शुल्कात सवलत देणार आहेत. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील व्यापार तणाव काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, याचा भारताच्या निर्यातीवर काही प्रमाणात दबाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. .ट्रम्प यांच्या पुनरागमनानंतर अमेरिका-चीन व्यापार संबंधांमध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला होता. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या उत्पादनांवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क लादल्याने व्यापारयुद्धाला सुरुवात झाली. त्याचा परिणाम जागतिक पुरवठा साखळीवरही झाला होता. आता नव्या करारामुळे दोन्ही देशांनी व्यापारयुद्धाला तात्पुरता विराम देण्याचा निर्णय घेतला आहे..Premium|US National Debt : अमेरिकेचे कर्ज ४० लाख कोटी डॉलरवर; डॉलरच्या वर्चस्वाला धोका? .कोणत्या वस्तूंवरील शुल्क कमी होणार?चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, अमेरिका मका, गहू, ज्वारी, मांस, दुग्धजन्य पदार्थ, वनस्पती तेल, सागरी खाद्यपदार्थ, सौंदर्यप्रसाधने आणि वैद्यकीय उपकरणांसारख्या अमेरिकन वस्तूंवरील शुल्क कमी करणार आहे. चीनने २०२७ आणि २०२८ मध्ये अमेरिकेकडून दरवर्षी १० दशलक्ष मेट्रिक टन कोळसा खरेदी करण्याचेही मान्य केले आहे. मात्र, सोयाबीन, एलएनजी आणि तेल यांचा सवलतीच्या यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही..Premium|India China Relations : ड्रॅगनशी पुन्हा हस्तांदोलन; सीमावाद, बाजारपेठ आणि बहुध्रुवीय जगात भारताची संतुलनकसरत.दुसरीकडे, अमेरिकेनेही चिनी उत्पादनांवरील काही शुल्क कमी करण्याची घोषणा केली आहे. घरगुती लहान उपकरणे, स्वयंपाकाची भांडी, अंथरुणाचे कापड, खेळणी, फटाके आणि कृत्रिम फुले यांसारख्या वस्तूंना या सवलतीचा फायदा होणार आहे. दोन्ही देशांनी व्यापार युद्धविरामाची मुदत १० जानेवारीपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. .अमेरिकेसाठी हा करार महत्त्वाचा का?चिनी वस्तूंवरील शुल्क कमी करण्यामागे अमेरिकेची महागाई नियंत्रणात ठेवण्याची गरज महत्त्वाची आहे. स्वस्त चिनी वस्तू उपलब्ध झाल्यास अमेरिकन ग्राहकांवरील किमतींचा दबाव कमी होऊ शकतो. त्याचबरोबर दुर्मिळ खनिजांचा पुरवठाही अमेरिकेसाठी महत्त्वाचा आहे. संरक्षण उपकरणे, इलेक्ट्रिक वाहने, स्मार्टफोन आणि हरित ऊर्जा तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेल्या अनेक खनिजांच्या उत्पादन आणि प्रक्रियेत चीनचे मोठे वर्चस्व आहे. .भारतासाठी चिंता की संधी?अमेरिका-चीन संबंध सुधारल्यामुळे ‘चायना प्लस वन’ धोरणांतर्गत भारताकडे वळलेल्या काही कंपन्या पुन्हा चीनकडे वळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारतीय उत्पादन आणि निर्यातीवर दबाव येऊ शकतो. मात्र, दुसरीकडे व्यापार तणाव कमी झाल्याने जागतिक पुरवठा साखळी स्थिर होण्यास मदत होऊ शकते..विशेषतः हाय-टेक उत्पादन, औषधनिर्माण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी भारत अद्याप चीनबाहेरील पर्यायी उत्पादन केंद्र ठरू शकतो. त्यामुळे अमेरिका-चीन व्यापार संबंधांमध्ये सुधारणा ही भारतासाठी एकाच वेळी आव्हान आणि नवीन संधी घेऊन येणारी ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.