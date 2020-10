अमेरिकेतील निवडणुकीत साताऱ्याची झलक! बायडेन यांनी भर पावसात गाजवली सभा

वॉशिंग्टन- अमेरिकेतील राष्ट्रपतीच्या निवडणुका काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार ज्यो बायडेन आणि रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प आमने-सामने आहेत. दोन्ही नेत्यांनी निवडणुकीत बाजी मारण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालवले आहेत. त्यातच ज्यो बायडेन यांनी भर पावसात सभा घेतल्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. बायडेन जोराचा पाऊस सुरु असतानाही जनतेला संबोधित करताना व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. त्यांचा हा व्हिडिओ पाहून अनेकांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या साताऱ्यातील भाषणातील आठवण झाली असेल.

WATCH: Joe Biden wraps his drive-in rally on Thursday as rain pours down in Tampa Bay, FL pic.twitter.com/5OFcLUAZW5

— The Hill (@thehill) October 29, 2020