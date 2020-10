Video:अमेरिकेतील प्रचारसभेतही आला पाऊस; कमला हॅरिस यांनी गाजवली सभा

वॉशिंग्टन- अमेरिकेत 3 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन पक्षाचे नेते एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करताना दिसत आहेत. अशात डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार कमला हॅरिस या एका प्रचार सभेत छत्री घेऊन डान्स करताना दिसल्या. त्यामुळे त्यांचा हटके अंदाज पाहायला मिळाला.

कमला हॅरिस फ्लोरिडातील मतदारांना संबोधित करत असताना पाऊस सुरु झाला. यावेळी हॅरिस यांनी आपलं संबोधन सुरुच ठेवलं, शिवाय त्यांनी डान्सही केला. त्यांच्या या डान्सचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. सोशल मीडियावर अनेकांनी यावर प्रतिक्रिया दिली असून हॅरिस यांच्या डान्सचे कौतुक केले जात आहे.

55 वर्षीय हॅरिस यांनी फ्लोरिडातील जॅक्सनविले येथे प्रचारसभा घेतली. यावेळी अचानक पावसाला सुरुवात झाली पण हॅरिस यांनी आपलं भाषण थांबवलं नाही. त्यांनी छत्रीचा साह्य घेत आपल्या मतदारांशी बोलणं सुरुच ठेवलं. तसेच त्यांनी डान्स करुन मतदारांची मनंही जिंकली. पाऊस, ऊन आणि लोकशाही कशाचीही वाट पाहात नाहीत, असं त्या यावेळी म्हणाल्या. या घटनेचा व्हिडिओ मीना हॅरिस यांनी ट्विट केला आहे.

कमला हॅरिस या उपराष्ट्रपतीपदासाठी मैदानात आहेत. हॅरिस यांची आई भारतीय तर वडील जमेकन होते. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार ज्यो बायडेन यांनी त्यांना रनिंग मेंट म्हणून निवडलं आहे. हॅरिस या उपराष्ट्रपतीपदासाठी उभे राहणाऱ्या पहिल्या कृष्णवर्णीय आणि आशियाई-अमेरिकी महिला आहेत. त्यांनी यापूर्वी सिनेटर या पदावर असताना प्रभावी काम केले आहे.

I am absolutely unable to get over this video of @KamalaHarris dancing in the rain in chucks. pic.twitter.com/TD38hUISN2

— Meena Harris (@meenaharris) October 19, 2020