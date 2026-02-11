H1B Visa Cancellation Bill : अमेरिकेत एच १ बी व्हिसा रद्द करण्यासाठी विधेयक सादर, भारतीयांवर होणार मोठा परिणाम

रिपब्लिकन प्रतिनिधी ग्रेग स्टीब यांनी सोमवारी अमेरिकेतील एच१बी व्हिसा कार्यक्रम रद्द करण्यासाठी एक नवीन विधेयक सादर केले. त्यांनी सांगितले की हा कार्यक्रम अमेरिकन नागरिकांपेक्षा परदेशी कामगारांना प्राधान्य देतो, ज्यामुळे स्थानिक समुदायांना नुकसान होते. स्टीब यांनी या विधेयकाची घोषणा केली आणि म्हटले की याचा भारतीयांवर सर्वाधिक परिणाम होईल. .या विधेकायनुसार नवीन एक्साईल कायदा आणला जाणार आहे या विधेयकात एच१बी व्हिसा कार्यक्रम पूर्णपणे रद्द करण्यासाठी इमिग्रेशन आणि राष्ट्रीयत्व कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. स्टीब यांनी सांगितले की अमेरिकन नागरिकांच्या कल्याण आणि समृद्धीपेक्षा परदेशी कामगारांना प्राधान्य देणे हे ना आणि राष्ट्रीय हित कुमकुवत करते. एच१बी व्हिसा कार्यक्रमामुळे आमचे कामगार आणि तरुण सातत्याने विस्थापित होत आहेत आणि त्यांच्या हक्कांपासून वंचित आहेत..त्यांनी सांगितले की जोपर्यंत आम्ही हा व्हिसा गैर-अमेरिकन नागरिकांना देत राहू तोपर्यंत आम्ही आमच्या मुलांसाठी अमेरिकन स्वप्न सुरक्षित करू शकत नाही. म्हणूनच मी कार्यरत अमेरिकन लोकांना पुन्हा प्राधान्य देण्यासाठी एक्साईल विधेयक मांडत आहे..विधेयकात काय आहे?स्टुब यांच्या कार्यालयाच्या मते, निर्वासन कायदा H1B व्हिसा कार्यक्रम पूर्णपणे रद्द करण्यासाठी इमिग्रेशन आणि राष्ट्रीयत्व कायद्याच्या कलम 214(g)(1)(A) मध्ये सुधारणा करेल.२०२७ पासून प्रत्येक आर्थिक वर्षात जारी केलेल्या H1B व्हिसाची संख्या शून्यावर आणली जाईल..H1B व्हिसा म्हणजे काय?H1B व्हिसा हा युनायटेड स्टेट्समध्ये एक गैर-स्थलांतरित कामाचा व्हिसा आहे. तो अमेरिकन कंपन्यांना तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, औषध आणि वित्त यासारख्या विशेष क्षेत्रात परदेशी कामगारांना कामावर ठेवण्याची परवानगी देतो..हा कार्यक्रम का तयार करण्यात आला?विशेष कौशल्य असलेल्या परदेशी व्यावसायिकांना युनायटेड स्टेट्समध्ये काम करण्यास सक्षम करण्यासाठी H1B व्हिसा कार्यक्रम तयार करण्यात आला. कालांतराने भारत आणि चीनसारख्या देशांमधील व्यावसायिकांसाठी युनायटेड स्टेट्समध्ये काम करण्यासाठी हा एक प्रमुख मार्ग बनला आहे, परंतु नोकऱ्या, वेतन आणि इमिग्रेशन धोरणाबाबत तो सतत राजकीय वादाचा विषय राहिला आहे..भारतीय व्यावसायिकांवर थेट परिणामभारतीय व्यावसायिकांकडून युनायटेड स्टेट्समध्ये काम करण्यासाठी आणि राहण्यासाठी H1B व्हिसा सर्वात जास्त वापरला जातो. अधिकृत दाव्यांनुसार, H1B व्हिसा प्राप्तकर्त्यांपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक भारतीय आहेत आणि त्यापैकी एक मोठी संख्या तरुण कामगारांची आहे. त्यामुळे संसदेत सादर करण्यात आलेले हे विधेयक थेट भारतीय आयटी आणि तंत्रज्ञान व्यावसायिकांवर परिणाम करू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.