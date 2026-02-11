ग्लोबल

H1B Visa Cancellation Bill : अमेरिकेत एच १ बी व्हिसा रद्द करण्यासाठी विधेयक सादर, भारतीयांवर होणार मोठा परिणाम

H1B Visa Impact : यात 2027 पासून दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या H1B व्हिसांची संख्या शून्यावर आणण्याची तरतूद आहे.H1B व्हिसामुळे अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्या आणि वेतनावर परिणाम होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
The US Capitol building as lawmakers introduce a bill proposing the complete cancellation of the H1B visa program, potentially impacting thousands of Indian professionals.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

रिपब्लिकन प्रतिनिधी ग्रेग स्टीब यांनी सोमवारी अमेरिकेतील एच१बी व्हिसा कार्यक्रम रद्द करण्यासाठी एक नवीन विधेयक सादर केले. त्यांनी सांगितले की हा कार्यक्रम अमेरिकन नागरिकांपेक्षा परदेशी कामगारांना प्राधान्य देतो, ज्यामुळे स्थानिक समुदायांना नुकसान होते. स्टीब यांनी या विधेयकाची घोषणा केली आणि म्हटले की याचा भारतीयांवर सर्वाधिक परिणाम होईल.

