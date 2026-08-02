US Visa Bond Policy: अमेरिकेत नवा व्हिसा नियम लागू! 'या' ५० देशांना लाखोंचा बॉण्ड भरावा लागणार; कुणाला फटका बसणार?

अमेरिकेने आता आपला व्हिसा बाँड कार्यक्रम कायमस्वरूपी केला आहे. नवीन नियमानुसार, काही विशिष्ट देशांच्या नागरिकांना व्यवसाय (बी-१) आणि पर्यटक (बी-२) व्हिसा मिळण्यापूर्वी २०,००० डॉलर्स (अंदाजे १७ लाख रुपये) पर्यंतचा बाँड किंवा सुरक्षा रक्कम जमा करावी लागू शकते. हा नवीन नियम ३ ऑगस्टपासून लागू होईल. अमेरिकन सरकारने फेडरल रजिस्टरमध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे हा निर्णय घेतला आहे. .यानुसार, व्हिसा अधिकारी, आवश्यक वाटल्यास व्हिसा जारी करण्यापूर्वी कोणत्याही पात्र अर्जदाराला बाँड सादर करण्यास सांगू शकतात. सध्या हा नियम ५० देशांच्या नागरिकांना लागू आहे, ज्यापैकी बहुतेक देश आफ्रिकेत आहेत. या यादीत भारताचा समावेश नाही, म्हणजेच भारतीय नागरिकांना बी-१ (व्यवसाय) आणि बी-२ (पर्यटक) व्हिसासाठी अर्ज करताना बॉण्ड सादर करावा लागणार नाही. .US Iran Tensions : मध्यपूर्वेतील युद्धाचे संकट टळले ! अमेरिकेने इराणवरील हल्ले तूर्तास थांबवले; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी का घेतला निर्णय? .अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की, भविष्यात गरज भासल्यास इतर देशांचाही या योजनेत समावेश केला जाऊ शकतो. सध्या या यादीत बांगलादेश, नेपाळ आणि भूतान यांसारख्या शेजारील देशांचा समावेश आहे. अमेरिकेने २०२५ मध्ये ही योजना एक प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून सुरू केली. जामीन मिळवल्याने लोक त्यांच्या व्हिसाच्या मुदतीनंतरही देशात राहण्यापासून परावृत्त होतील का, हे ठरवणे हा यामागील उद्देश होता. .अमेरिकन सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या प्रायोगिक योजनेचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले, त्यामुळे आता ती कायमस्वरूपी करण्यात आली आहे. हा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कठोर स्थलांतर धोरणाचा एक भाग म्हणून पाहिला जात आहे. यापूर्वी, या योजनेअंतर्गत ५,००० डॉलर, १०,००० डॉलर आणि १५,००० डॉलरचे जामीन स्वीकारले जात होते. आता, ५,००० डॉलरचा पर्याय काढून टाकण्यात आला असून कमाल रक्कम २०,००० डॉलरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे..Peru Plane Crash : पेरूमध्ये पर्यटकांचे विमान कोसळले, १३ जणांचा मृत्यू; नाझ्का लाइन्स पाहताना काळाने गाठले.अमेरिकी अधिकाऱ्यांच्या मते, या नियमामुळे लोकांना व्हिसाच्या अटींचे पालन करण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि अमेरिकेत व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही होणारे अवैध वास्तव्य रोखले जाईल. स्थलांतरण तज्ञांचा असा विश्वास आहे की यामुळे व्यवसाय किंवा मनोरंजनासाठी अमेरिकेत येणाऱ्या अनेक खऱ्या प्रवाशांवरील आर्थिक भार वाढू शकतो. शिवाय ट्रम्प प्रशासनाने आधीच अनेक व्हिसा श्रेणींसाठी शुल्क वाढवले आहे. व्हिसा अर्जदारांच्या सोशल मीडिया खात्यांची छाननी अधिक कडक केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.