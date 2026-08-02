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US Visa Bond Policy: अमेरिकेत नवा व्हिसा नियम लागू! 'या' ५० देशांना लाखोंचा बॉण्ड भरावा लागणार; कुणाला फटका बसणार?

America new visa bond policy: आता अमेरिकेत ५० देशांच्या नागरिकांना व्यवसाय आणि पर्यटन व्हिसासाठी २०,००० डॉलर्सपर्यंतचा बाँड सादर करावा लागू शकतो. बांगलादेश, नेपाळ आणि भूतान यांना हा नियम लागू होईल.
America new visa bond policy

America new visa bond policy

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

अमेरिकेने आता आपला व्हिसा बाँड कार्यक्रम कायमस्वरूपी केला आहे. नवीन नियमानुसार, काही विशिष्ट देशांच्या नागरिकांना व्यवसाय (बी-१) आणि पर्यटक (बी-२) व्हिसा मिळण्यापूर्वी २०,००० डॉलर्स (अंदाजे १७ लाख रुपये) पर्यंतचा बाँड किंवा सुरक्षा रक्कम जमा करावी लागू शकते. हा नवीन नियम ३ ऑगस्टपासून लागू होईल. अमेरिकन सरकारने फेडरल रजिस्टरमध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे हा निर्णय घेतला आहे.

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