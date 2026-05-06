अमेरिका इराण युद्ध थांबवणार एक पानी करार, दोन्ही देशांचं जवळपास एकमत; ट्रम्प यांच्या मंत्र्यांने केली घोषणा

US Iran Talks Hint at End of Conflict अमेरिका आणि इराण युद्ध लवकरच थांबण्याची चिन्हे दिसत आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी दावा केला की इराणविरुद्धची लष्करी मोहिम (ऑपरेशन एपिक फ्युरी) संपलं आहे आणि त्यानुसार ठरवण्यात आलेलं ध्येयही गाठलं आहे. तसंच हा संघर्ष काही महिन्यांचा नव्हता तर आठवड्यांचा होता. अमेरिका थेट जमिनीवर लष्कर उतरवणार नाही असंही स्पष्ट करण्यात आलंय..रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या एका रिपोर्टमध्ये अमेरिकन न्यूज चॅनलच्या हवाल्यानं सांगण्यात आलंय की, अमेरिकेला वाटतं की इराणसोबत एक पानी करारावर सहमती होण्याच्या जवळ पोहोचलो आहोत. या कराराचा उद्देश सुरू असलेलं युद्ध थांबवणं आणि पुढे होणाऱ्या सविस्तर अणु चर्चासाठी पाया तयार करणं हा आहे..वृत्तानुसार, अमेरिकेला यावर येत्या २ दिवसात इराणकडून उत्तराची अपेक्षा आहे. मात्र अद्याप कोणताही करार अंतिम झालेला नाही. मात्र युद्ध सुरू झाल्यानंतर आतापर्यंत युद्ध थांबवण्यासाठी सर्वात जवळ जाणारा हा प्रयत्न असल्याचं म्हटलं जातंय..अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी म्हटलं की, इराणविरुद्ध २८ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेलं ऑपरेशन एपिक फ्युरी आतं संपलं आहे. या मोहिमेत अमेरिकेनं ठरवलेलं ध्येय गाठलं आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री व्हाइट हाऊसमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलत होते..अमेरिका आणि इराण एका अशा करारासाठी प्रयत्न करत आहेत ज्यामुळे संघर्ष थांबेल आणि होर्मुझ पुन्हा खुली होईल. रुबियो यांनी म्हटलं की, अमेरिकेनं संयुक्त राष्ट्राच्या प्रस्तावाच्या मसुद्यात काही बदल केलेत. ज्यामुळे चीन आणि रशियाकडून संभाव्य वीटोपासून वाचता येईल. या प्रस्तावात इराणसोर काही मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत.इराणकडून होर्मुझमध्ये पसरलेले सुरुंग, हल्ले आणि टोल वसुली बंद करावी आणि मानवतेच्या नात्यानं होणारी मदत तिथून ने-आण करण्यास परवानगी द्यावी.