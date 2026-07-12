मध्यपूर्वेत तणाव वाढला, पुन्हा युद्धाला सुरुवात! अमेरिकेकडून १४० हून अधिक ठिकाणांवर हल्ले, इराणचंही प्रत्युत्तर...

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला असून मध्यपूर्वेत पुन्हा एकदा तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने गेल्या काही दिवसांत इराणमधील अनेक लष्करी ठिकाणांवर हवाई हल्ले केले आहेत. त्यानंतर इराणनेही अमेरिकेच्या लष्करी तळांना लक्ष्य करत प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे. .अमेरिकेच्या लष्कराने इराणमधील १२ शहरांतील १४० हून अधिक लष्करी ठिकाणांवर हल्ले केल्याचा दावा केला आहे. तर गेल्या तीन दिवसांत ३०० पेक्षा अधिक लष्करी तळांना लक्ष्य करण्यात आल्याचेही अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. या कारवाईत अनेक लष्करी ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे..Premium|Iran US Conflict: पुन्हा होर्मुझ, पुन्हा युद्ध! ट्रम्पचा माथेफिरूपणा आणि युद्धाचा भडका.दुसरीकडे, इराणनेही अमेरिकेने प्रत्युत्तर देण्यात सुरुवात केली आहे. इराणने अमेरिकेच्या मध्यपूर्वेतील लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केल्याचा दावा आता इराणकडून कऱण्यात आला आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सने जॉर्डनमधील प्रिन्स हसन हवाई तळासह कुवेत आणि बहरीनमधील अमेरिकन तळांनाही लक्ष्य केल्याचे म्हटले आहे..US-Iran War: संघर्ष पुन्हा भडकला! अमेरिकेचे इराणवर हवाई हल्ले; १४ जण ठार, ७८ लोक जखमी, पाच प्रांतांवर बॉम्बहल्ले.दुसरीकडे युएईने आपल्या हवाई संरक्षण यंत्रणेने क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले परतवून लावल्याचा दावा केला आहे. बहरीनमध्ये हवाई हल्ल्याचे सायरन वाजवण्यात आले, तर कतारने नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचे आवाहन केले आहे..दरम्यान, वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीतून वाहतूक तात्पुरती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जोपर्यंत परिस्थिती सामन्य होत नाही, तोपर्यंत ही सामुद्रधुनी बंद राहील, असं इराणकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या मार्गातून जगातील मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची वाहतूक होत असल्याने जागतिक बाजारपेठेवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.