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मध्यपूर्वेत तणाव वाढला, पुन्हा युद्धाला सुरुवात! अमेरिकेकडून १४० हून अधिक ठिकाणांवर हल्ले, इराणचंही प्रत्युत्तर...

US-Iran Conflict Escalates : अमेरिकेने गेल्या काही दिवसांत इराणमधील अनेक लष्करी ठिकाणांवर हवाई हल्ले केले आहेत. त्यानंतर इराणनेही अमेरिकेच्या लष्करी तळांना लक्ष्य करत प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे.
US-Iran Conflict Escalates

US-Iran Conflict Escalates

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला असून मध्यपूर्वेत पुन्हा एकदा तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने गेल्या काही दिवसांत इराणमधील अनेक लष्करी ठिकाणांवर हवाई हल्ले केले आहेत. त्यानंतर इराणनेही अमेरिकेच्या लष्करी तळांना लक्ष्य करत प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे.

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