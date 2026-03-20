US-Iran War : अमेरिका इराणमध्ये पाठवणार २५०० सैनिक, होर्मूज सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी नवा प्लॅन

मध्य पूर्वेत वाढत असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आता मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प इराणवर दबाव आणण्यासाठी खर्ग बेटावर ताबा मिळवण्याची शक्यता आहे. यासाठी अमेरिका २५०० सैनिकांची तुकडी इराणमध्ये पाठवण्याच्या तयारीत असल्याचीही माहिती समोर आली आहे. खर्ग हे बेट इराणसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असून येथूनच इराणचे जवळपास ९० टक्के कच्चे तेल निर्यात होते. या बेटावर नियंत्रण मिळवल्यास इराणला होर्मूज सामुद्रधुनी खुली करण्यास भाग पाडता येईल, अशी अमेरिकेची योजना आहे. .सध्या इराणने या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या अनेक तेलवाहू जहाजांना अडवून ठेवले आहे. हा जगातील अत्यंत महत्त्वाचा जलमार्ग असून जागतिक तेल निर्यातीच्या २० टक्के निर्यात यात भागातून हेते. हा मार्ग रोखून धरल्याने जागतिक स्तरावर इंधनाच्या किमतीत मोठी वाढ होत आहे. त्यामुळे जगभरात चिंता निर्माण झाली असून अमेरिकेवर दबाव वाढला आहे..Iran US Israel War : 'होर्मुज'ला उत्तर 'खार्ग'ने? बेट छोटं पण इराणच्या तेलसाम्राज्याचं हृदय... आता जगाला फटका बसणार?.अमेरिकेतील माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिका खर्ग बेटावर ताबा मिळवण्याची शक्यता आहे. पण त्यापूर्वी इराणची लष्करी क्षमता कमी करण्यावर अमेरिकेचा भर असल्याचं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. त्यासाठी पुढील काही दिवस इराणवर हवाई हल्ले सुरू राहण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच अमेरिकेने खर्ग बेटावर काही मोठे हवाई हल्ले करून इराणला इशारा दिला आहे..इस्रायलनं हल्ला करताच इराणचा मोठा निर्णय; भारताला बसणार फटका, पेट्रोल डिझेलचे दर वाढणार?.अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ट्रम्प सर्व पर्याय खुले ठेवू इच्छित आहेत. गरज पडल्यास भूप्रदेशावर हल्ला करण्याचाही पर्याय विचारात आहे. मात्र काही तज्ज्ञांनी याला धोकादायक पाऊल म्हटले आहे. त्यांचे मते, खर्ग बेट ताब्यात घेतले तरी इराण जलमार्ग खुला करेन असे नाही.