US-Iran War: ''रात्रीतून सगळं संपेल...'' इराणसोबतच्या बैठकीवरुन अमेरिकेचं मोठं विधान

Donald Trump: अमेरिका-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानमध्ये झालेली बैठक निष्फळ ठरली. त्यानंतर अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेंस यांनी एक मोठं विधान केलं आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील अविश्वास अत्यंत खोल आहे. त्यामुळे हा बेबनाव एवढ्या लवकर संपणार नाही, असं ते म्हणाले. .२८ फेब्रुवारीपासून अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात प्रत्यक्ष युद्ध सुरू झाले होते. या संघर्षात आतापर्यंत हजारो लोकांचा मृत्यू झाला असून लाखो नागरिक विस्थापित झाले आहेत. सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष आगामी दोन दिवसांत होणाऱ्या शांतता चर्चेकडे लागले आहे, कारण अनेक देशांना होणारा तेलपुरवठा इराणच्या वर्चस्वाखाली असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होतो..एका कार्यक्रमादरम्यान बोलताना वेंस म्हणाले की, इराणच्या शिष्टमंडळाला अमेरिकेसोबत करार करण्याची इच्छा आहे, असं वाटतंय. परंतु ही समस्या अचानक सुटणार नाही, कारण दोन्ही देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अविश्वास आहे.. एका रात्रीमध्ये सगळं संपेल, अशी परिस्थिती नाही..अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्ध संपवण्यासाठी पुन्हा एकदा चर्चेचे संकेत दिले आहेत. पुढील दोन दिवसांत पाकिस्तानात दुसऱ्या फेरीची चर्चा सुरू होऊ शकते. मात्र, चर्चा फिस्कटल्यामुळे अमेरिकेने सोमवारी इराणच्या बंदरांवर आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीवर लष्करी नाकेबंदी सुरू केली आहे. सध्या दोन्ही देशांत दोन आठवड्यांचा शस्त्रसंधी लागू आहे..संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी या संघर्षावर चिंता व्यक्त केली आहे. "या संकटावर कोणताही लष्करी उपाय नाही, केवळ चर्चेतूनच शांतता प्रस्थापित होऊ शकते," असे त्यांनी म्हटले. तसेच होर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या जलमार्गावरील वाहतुकीच्या स्वातंत्र्याचा सर्व देशांनी आदर करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.