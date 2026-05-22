America-Iran War: अमेरिका-इराण युद्ध केवळ पाच सेकंदात संपू शकतं; जागतिक वित्तीय संस्था 'जेफरीज'चा खळबळजनक दावा

US-Iran War Update: अमेरिका-इराणमधील संघर्ष आणि 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज'मधील तणावामुळे सध्या जागतिक पातळीवर अस्थिरता निर्माण झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे जगभरातील सर्वसामान्य नागरिक होरपळत आहेत. दोन्ही देशांमध्ये सध्या जरी युद्धबंदी असली, तरी दोन्ही देश आपापल्या अटींवर करार करण्यासाठी चर्चा करत आहेत. .एकीकडे संघर्ष थांबत नाहीये, तर दुसरीकडे प्रख्यात जागतिक वित्तीय संस्था 'जेफरीज'ने आपल्या ताज्या 'ग्रीड अँड फिअर' अहवालात एक खळबळजनक दावा केला आहे. जर अमेरिकेने काही धाडसी पावले उचलली, तर हे युद्ध अवघ्या '५ सेकंदात' संपू शकते, असे या अहवालात म्हटले आहे...तर पाच सेकंदात युद्ध थांबणारअमेरिकेने इराणची जप्त केलेली सर्व मालमत्ता आणि संपत्ती तात्काळ मोकळी करावी, इराणवर लादलेले सर्व आर्थिक व व्यापारी निर्बंध पूर्णपणे मागे घ्यावेत; असं केलं तर अवघ्या पाच सेकंदांमध्ये युद्ध थांबेल, असा दावा अहवालामध्ये केला आहे.इराणमध्ये सत्तापालट न करता जर ट्रम्प यांनी कोणताही शांतता करार केला, तर तो इस्राईलच्या अजेंडाच्या पूर्णपणे विरोधात असेल. कारण इस्राईलला इराणमधील राजवट मोडीत काढायची आहे. 'न्यूयॉर्क टाइम्स'च्या एका लेखाचा हवाला देत अहवालात म्हटले आहे की, अमेरिका आणि इस्राईलला इराणमध्ये ज्या सत्तापरिवर्तनाची अपेक्षा होती, ती प्रत्यक्षात येऊ शकलेली नाही..ट्रम्प यांना हवीय 'विजेता' म्हणून एक्झिटजेफरीजच्या अहवालानुसार, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे देशांतर्गत राजकारणामुळे आणि आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हे युद्ध लवकरात लवकर संपवण्यास उत्सुक आहेत. मात्र, त्यांना यातून बाहेर पडण्याचा योग्य मार्ग सापडत नाहीये. ट्रम्प यांना या वादातून अशा पद्धतीने बाहेर पडायचे आहे, जेणेकरून जगात अमेरिकेचाच विजय झाला आहे हे दाखवता येईल. परंतु, इराणही सहजासहजी नमते घेण्यास तयार नाही.