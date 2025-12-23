ग्लोबल

रुग्णाला घेऊन जाणारं अमेरिकन नौदलाचं विमान कोसळलं; ५ जणांचा मृत्यू, तिघे बेपत्ता

Air Ambulance Crash : अमेरिकन नौदलाच्या लहान विमानाचा अपघात झाला असून यात पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. एका लहान मुलाला उपचारासाठी नेत असताना ही दुर्घटना घडलीय. विमानातून ८ जण प्रवास करत होते.
American Navy Medical Aircraft Crash Leaves 5 Dead 3 Missing

सूरज यादव
अमेरिकेत टेक्सासमध्ये नौदलाच्या लहान विमानाचा अपघात झाला असून यात पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. एअर अॅम्ब्युलन्सने एका रुग्णाला नेत असताना ही दुर्घटना घडलीय. विमानातून ८ जण प्रवास करत होते. अमेरिकन कोस्ट गार्डने दिलेल्या माहितीनुसार, टेक्सासमध्ये गॅल्वस्टन किनारपट्टीजवळ मेक्सिकोच्या नौदलाचं एक लहान विमान दुर्घटनाग्रस्त झालं. यात पाच जणांचा मृत्यू झालाय. तर इतरांचा शोध घेतला जात आहे.

america
accident
usa
maxican
Plane Crash

