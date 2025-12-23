रुग्णाला घेऊन जाणारं अमेरिकन नौदलाचं विमान कोसळलं; ५ जणांचा मृत्यू, तिघे बेपत्ता

अमेरिकेत टेक्सासमध्ये नौदलाच्या लहान विमानाचा अपघात झाला असून यात पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. एअर अॅम्ब्युलन्सने एका रुग्णाला नेत असताना ही दुर्घटना घडलीय. विमानातून ८ जण प्रवास करत होते. अमेरिकन कोस्ट गार्डने दिलेल्या माहितीनुसार, टेक्सासमध्ये गॅल्वस्टन किनारपट्टीजवळ मेक्सिकोच्या नौदलाचं एक लहान विमान दुर्घटनाग्रस्त झालं. यात पाच जणांचा मृत्यू झालाय. तर इतरांचा शोध घेतला जात आहे..विमानात नौदलाचे चार अधिकारी आणि चार नागरिक होते. नागरिकांमध्ये एका लहान मुलाचा समावेश होता. अपघातात नेमका कुणाचा मृत्यू झाला हे अद्याप स्पष्ट नाहीय. नौदलाने ही एक दुर्घटना असल्याचं सांगितलंय. दुर्घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले असून सखोल तपास केला जाणार असल्याची माहिती देण्यात आलीय..हो की नाही एवढंच बोला! मला बोलायचंय म्हणणाऱ्या वाल्मिक कराडला कोर्टानं फटकारलं; सुनावणीत काय घडलं?.विमानातील ८ जणांपैकी दोघे जण मिचू अँड माऊ फाउंडेशनचे होते. ही एक एनजीओ असून गंभीररित्या होरपळेल्या मुलांवर उपचार करते. मुलांच्या उपचारासाठी मदत करते. विमान याच एनजीओअंतर्गत मुलावर उपचारासाठी निघालं होतं. एका होरपळलेल्या मुलाला उपचारासाठी नेण्यात येत होतं..सोमवारी दुपारी गॅल्वस्टनजवळ एका कॉजवेच्या परिसरात हा अपघात झाला. हा भाग टेक्सासमधील किनारपट्टीवर आहे. समुद्रात विमान कोसळल्यानंतर स्थानिक प्रशासन आणि आपत्कालीन यंत्रणा घटनास्थळी दाखल झाल्या. सध्या समुद्रात बुडालेल्या इतरांचा शोध घेतला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.