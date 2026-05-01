Plane Crash: मोठा अपघात! हिल कंट्रीमध्ये विमान कोसळले; ५ जणांचा मृत्यू, कशी घडली घटना?

अमेरिकेच्या टेक्सास राज्यातून एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. जिथे एक छोटे विमान कोसळले. हेस काउंटीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमानात असलेल्या पाचही जणांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. हा अपघात टेक्सासची राजधानी ऑस्टिनच्या नैऋत्येला सुमारे ४० मैल (६४ किलोमीटर) अंतरावर असलेल्या विम्बर्ली शहरात घडला..फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशन (FAA) नुसार, कोसळलेले विमान सेसना ४२१सी होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी रात्री सुमारे ११:२५ वाजता विमान अचानक नियंत्रणाबाहेर जाऊन कोसळले. हेस काउंटीचे न्यायाधीश रुबेन बेसेरा यांनी सोशल मीडियाद्वारे माहिती दिली की, बचाव पथकांना रात्री सुमारे ११:०५ वाजता विमान गायब झाल्याची किंवा कोसळल्याची माहिती मिळाली. बचावकार्य तात्काळ सुरू करण्यात आले..प्राथमिक तपासानुसार आणि न्यायाधीश बेसेरा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघाताच्या वेळी विमान खूप जास्त वेगाने प्रवास करत होते असे दिसून येते. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप अज्ञात आहे. विमानात असलेल्या पाच मृत व्यक्तींची नावे अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाहीत. अमेरिकेच्या दोन प्रमुख संस्था, फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशन (FAA) आणि नॅशनल ट्रान्सपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB), यांनी या गंभीर अपघाताची चौकशी सुरू केली आहे. .अपघाताचे कारण यांत्रिक बिघाड होते की मानवी चूक, हे निश्चित करण्यासाठी या संस्था विमानाचा ढिगारा आणि तांत्रिक माहितीची बारकाईने तपासणी करतील. घटनास्थळावरील पुरावे जतन करण्यात आले आहेत. अपघाताच्या वेळी त्या परिसरात आणखी एक विमान उडत होते. सुदैवाने, ते विमान सॅन अँटोनियोजवळ सुरक्षितपणे उतरले. अधिकाऱ्यांनी परिसरातील हवाई वाहतुकीबाबत सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. तपास सुरळीतपणे सुरू राहावा यासाठी स्थानिक अधिकारी आणि बचाव पथक अपघातस्थळी उपस्थित आहेत.