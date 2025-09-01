ब्राह्मणांना होतोय रशियन तेलाचा फायदा? ट्रम्प यांच्या सल्लागाराच्या विधानाने खळबळ, भारतात जातीय हिंसाचार भडकवण्याचा अमेरिकेचा कट?

वॉशिंग्टन : रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या भारतावर २५ टक्के अतिरिक्त कर लादल्यानंतर अमेरिकेचा हेतू आता स्पष्ट होत चालला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी यापूर्वी भारत रशियाकडून कच्चे तेल (US policy on Russian oil) खरेदी करून युक्रेन युद्धासाठी निधी पुरवतो, असा आरोप केला होता. .याच पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांचे व्यवसाय सल्लागार पीटर नवारो (Peter Navarro) यांनी युक्रेन युद्धाला 'मोदींचे युद्ध' असं संबोधलं आणि नंतर भारतातील काही व्यावसायिक रशियन तेलातून नफा मिळवत असल्याचं म्हटलं. आता तर त्यांनी थेट दावा केलाय, की 'भारतातील ब्राह्मणांना रशियन तेलाचा फायदा होत आहे.'.व्हाईट हाऊसच्या व्यापार सल्लागाराकडून अशी भाषा अपेक्षित नव्हती. यावरून अमेरिकेच्या राजकीय डावपेचांचा अंदाज येतो. जातीय गटांचा उल्लेख करून भारतावर टीका का केली जाते, हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. हे साधे आर्थिक भाष्य नसून त्यामागे खोल राजकीय विचार आणि भारतात जातीय तणाव निर्माण करण्याचा हेतू दडलेला आहे..अमेरिकेला भारतात जातीय हिंसाचार हवा आहे का?पीटर नवारो यांची ब्राह्मणविरोधी भाषा पाहता प्रश्न उभा राहतो, अमेरिकेचा खरा उद्देश काय आहे? भारतात जातीय द्वेषाला खतपाणी घालणे हा त्यामागचा प्रयत्न तर नाही ना? नवारो यांची विधाने केवळ रशियन तेलावर टीका करण्यापुरती मर्यादित नाहीत, तर ती भारतीय समाजात फूट पाडण्याची चुणूक दाखवतात..अमेरिकन थिंक टँक सीएनएएसचे इंडो-पॅसिफिक विश्लेषक डेरेक जे. ग्रॉसमन यांनी स्पष्ट केलं की 'भारतात जातीच्या अशांततेला प्रोत्साहन देणे हे अमेरिकन परराष्ट्र धोरणाचा भाग असू नये.' त्याचवेळी काही भारतीय अकाउंट्सनी प्रतिक्रिया देताना नमूद केलं की, 'भारताच्या कमकुवतपणावर हल्ला करण्यासाठी काही स्व-द्वेषी भारतीय नवारो यांना मार्गदर्शन करत आहेत.'.पत्रकार व विश्लेषकांचं काय मत?ज्येष्ठ पत्रकार अभिजित मजुमदार यांनी यावर लिहिलं, 'नवारो यांचे विधान वेडेपणाचे वाटू शकते, परंतु ते तसे नाही. ट्रम्प प्रशासन भारतातील जातीय तणावाचा वापर करून खोलवर आखलेल्या रणनीतीनुसार पावले टाकत आहे. हे धोकादायक आहे.' यावरून हे स्पष्ट होतं की, 'अमेरिका भारतात अस्थिरता पसरवण्यासाठी जातीय राजकारणाचा आधार घेऊ पाहत आहे. येत्या काळात भारतात अशांतता निर्माण करण्यामागे अमेरिकन गुप्तचर संस्थांचा हात असू शकतो.'.सत्ता बदलवण्यात अमेरिकेचा दीर्घ इतिहासजगभरात सत्तांतर घडवून आणण्यात अमेरिकेची कुप्रसिद्ध परंपरा आहे. दंगली, अशांतता, दहशतवाद, विरोधी नेत्यांना गुप्त मदत, स्वयंसेवी संस्थांना निधी अशा अनेक मार्गांनी अमेरिका परकीय राजकारणावर परिणाम करत आली आहे..काही ठळक उदाहरणे :इराण (१९५३) : पंतप्रधान मोहम्मद मोसादेघ यांना पदावरून हटवलं.ग्वाटेमाला (१९५४) : अध्यक्ष जेकोबो आर्बेंझ यांची हकालपट्टी केली.काँगो (१९६१) : पंतप्रधान पॅट्रिस लुमुंबा यांची हत्या करण्यात आली.ब्राझील (१९६४) : लष्करी उठावाला पाठिंबाचिली (१९७३) : अध्यक्ष साल्वाडोर अलेंडे यांना हटवलं.ग्रीस (१९६७) : लष्करी राजवट स्थापनइराक (२००३) : सद्दाम हुसेन पदच्युत व फाशीलिबिया (२०११) : गद्दाफींचं सरकार उलथवलं.पाकिस्तान : इम्रान खान यांनी अमेरिकेवर सरकार पाडल्याचा आरोप केला.बांगलादेश (२०२४) : शेख हसीना यांचे सरकार अस्थिर केल्याचा आरोपव्हेनेझुएला : अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना हटवण्याचे प्रयत्न सुरू.'परकीय शक्तींचा कट हाणून पाडला पाहिजे'भारतामध्येही अमेरिकेने अशा हालचाली करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, आतापर्यंत ते पूर्णपणे यशस्वी झालेले नाहीत. मात्र, जॉर्ज सोरोससारखे उद्योगपती भारताच्या लोकशाही व संविधानावर सतत हल्ले करत आहेत. म्हणूनच, भारतीय समाजाने जागरूक राहणे आवश्यक आहे. परकीय शक्तींचे हे कट कारस्थान हाणून पाडले पाहिजे आणि भारताच्या एकतेसाठी ठामपणे उभे राहिले पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.