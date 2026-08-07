भारतावर शंभर टक्के टॅरिफ लावण्याच्या प्रस्तावाला अमेरिकन सीनेटर्सचा तीव्र विरोध; म्हणाले, ''पायावर धोंडा मारुन घेण्यासारखे...''

Senators Rand Paul and Ron Wyden: रशियावर नवीन निर्बंध लादण्याच्या विधेयकादरम्यान भारत आणि चीनवर प्रस्तावित शंभर टक्के आयात शुल्क लादण्याच्या निर्णयाविरोधात आता अमेरिकेतूनच विरोधाचे सूर उमटू लागले आहेत. अमेरिकन सीनेटर रँड पॉल आणि रॉन वायडेन यांनी अमेरिकन सीनेटमधील चर्चेदरम्यान इशारा दिला आहे की, अशा प्रकारचे टोकाचे पाऊल उचलले तर, अमेरिकेच्या आर्थिक हितांना बाधा पोहोचवणारे ठरेल..सीनेटर रँड पॉल यांनी प्रस्तावित टॅरिफवर कडक शब्दांत टीका केली. ते म्हणाले की, भारत आणि चीनसारख्या देशांवर शंभर टक्के टॅरिफ लादणे म्हणजे अमेरिकेसाठी स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखा' प्रकार ठरेल. .Mumbai Railway : मुंबईच्या रेल्वेला केंद्राचा ‘मेगा बूस्ट’! एमयूटीपी-३ साठी ४०६.५६ कोटींची पहिली किस्त; ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज.भारतासारख्या महत्त्वपूर्ण भागीदार देशावर असा अतिरिक्त कर लादल्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होईल आणि दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी प्रभावित होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली..Creta Car Accident : क्रेटा कार विहिरीत कोसळली; दोघांना बाहेर काढण्यात यश तर काहींचा शोध सुरु, पद्मावती गावाजवळील घटना.दरम्यान, सीनेटर रॉन वायडेन यांनीही या विधेयकातील टॅरिफविषयक तरतुदींवर तीव्र आक्षेप नोंदवला. अशा निर्णयांमुळे अमेरिकेचे आर्थिक आणि राजनैतिक हितसंबंध धोक्यात येतील तसेच जागतिक स्तरावर अमेरिकेच्या महत्त्वाच्या सहयोगी देशांसोबत अनावश्यक तणाव निर्माण होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे आता अमेरिका काय निर्णय घेतो, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.