US Birth Tourism: गर्भधारणेदरम्यान अमेरिकेत प्रवास करणाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा! यूएस दूतावासाकडून व्हिसा रद्द करण्याचा इशारा, कारण काय?

गरोदरपणात भारतातील अनेक लोक अमेरिकेत प्रवास करतात. भारतातील अमेरिकन दूतावासाने एक इशारा जारी केला आहे. वॉशिंग्टनने जन्म पर्यटनावर कडक भूमिका घेतली आहे. ज्यामध्ये गर्भधारणेदरम्यान पर्यटक व्हिसावर अमेरिकेत प्रवास करणाऱ्यांचा समावेश आहे. काही लोक गर्भधारणेदरम्यान पर्यटक व्हिसावर अमेरिकेत प्रवास करतात. .त्यांचा उद्देश केवळ मुलाला जन्म देणे आहे, ज्यामुळे त्यांना नागरिकत्व मिळेल. यालाच अमेरिका जन्म पर्यटन म्हणते आणि आता त्यांनी एक इशारा जारी केला आहे. त्यांच्या सोशल मीडिया हँडल X वरील एका पोस्टमध्ये, दूतावासाने म्हटले आहे की जर कोणताही अर्जदार मुलाला जन्म देण्याच्या उद्देशाने अमेरिकेत प्रवास करत असल्याचा संशय आला. ज्यामुळे मुलाला अमेरिकन नागरिकत्व मिळेल, तर त्याचा/तिचा पर्यटन व्हिसा घटनास्थळीच रद्द केला जाईल..Donald Trump : 'गोल्ड कार्ड' शक्तिशाली; भारतीय विद्यार्थ्यांना होणार फायदा.जर अमेरिकन कॉन्सुलर अधिकाऱ्यांना वाटत असेल की या सहलीचा मुख्य उद्देश अमेरिकेत बाळंतपण करून मुलाला अमेरिकन नागरिकत्व मिळवणे आहे, तर ते पर्यटक व्हिसा अर्ज नाकारतील. हे परवानगी नाही," असे दूतावासाने X रोजी म्हटले आहे. हा इशारा २०२० मध्ये अमेरिकेच्या व्हिसा नियमांमध्ये केलेल्या दुरुस्तीचा पुनरुच्चार करतो. जो जन्म पर्यटनाचा संशय असल्यास कॉन्सुलर अधिकाऱ्यांना B-1/B-2 अभ्यागत व्हिसा अर्ज नाकारण्याचा स्पष्ट अधिकार देतो..एप्रिलमध्ये, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने एक संदेश जारी केला की नवजात मुलांसाठी नागरिकत्व मिळविण्यासाठी अमेरिकेच्या पर्यटक व्हिसाचा वापर करणे हे केवळ प्रणालीचा गैरवापर नाही तर त्यामुळे अमेरिकन करदात्यांना वैद्यकीय खर्च देखील सहन करावा लागू शकतो. अमेरिकेत मुलाला जन्म देण्यासाठी आणि त्या मुलासाठी नागरिकत्व मिळविण्यासाठी परदेशी पालकांनी अमेरिकन पर्यटन व्हिसाचा वापर करणे अस्वीकार्य असल्याचे परराष्ट्र विभागाने म्हटले आहे. यामुळे वैद्यकीय सेवेचा खर्च देखील अमेरिकन करदात्यांना सहन करावा लागू शकतो..अमेरिका सोशल मीडियाची तपासणी वाढवत असताना दूतावासाने हा इशारा दिला आहे. एका नवीन नियमानुसार, सर्व एच-१बी कामगार आणि अर्जदारांना - तसेच त्यांच्या एच-४ अवलंबितांना - आता व्हिसा पडताळणीसाठी त्यांच्या ऑनलाइन खात्यांमध्ये प्रवेश देणे आवश्यक असेल, मग ते व्हिसा नूतनीकरण करत असतील किंवा नवीन अर्ज सादर करत असतील. आता सोशल मीडिया खात्यांची तपासणी सर्वात आधी केली जाईल..Tariff Hike: अमेरिकेनंतर आता 'या' देशाने भारतावर ५०% कर लादला; कधी लागू होईल अन् काय परिणाम होणार? वाचा....१५ डिसेंबरपासून लागू होणाऱ्या या निर्णयामुळे भारतीय प्रवासींमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. भारतातील अमेरिकन दूतावासाने मोठ्या संख्येने H-1B आणि H-4 मुलाखती पुन्हा वेळापत्रकात बदलल्या आहेत, त्यापैकी काही २०२६ च्या मध्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. दूतावासाने म्हटले आहे की, "जर तुम्हाला तुमचा व्हिसा अपॉइंटमेंट पुन्हा शेड्यूल करण्यात आला आहे असे सांगणारा ईमेल मिळाला तर मिशन इंडिया तुम्हाला तुमच्या नवीन अपॉइंटमेंट तारखेसाठी मदत करेल." तसेच जुन्या, रद्द केलेल्या अपॉइंटमेंट तारखेला पोहोचल्यास प्रवेश नाकारला जाईल असा इशाराही दिला आहे.