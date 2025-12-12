ग्लोबल

US Birth Tourism: गर्भधारणेदरम्यान अमेरिकेत प्रवास करणाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा! यूएस दूतावासाकडून व्हिसा रद्द करण्याचा इशारा, कारण काय?

US Birth Tourism News: अमेरिकन दूतावासाने भारतीयांना जन्म पर्यटनाबाबत कडक इशारा दिला आहे. बाळंतपणाच्या उद्देशाने पर्यटक व्हिसा घेऊन अमेरिकेत जाणारे कोणीही व्यक्ती त्यांचे व्हिसा रद्द करू शकते.
गरोदरपणात भारतातील अनेक लोक अमेरिकेत प्रवास करतात. भारतातील अमेरिकन दूतावासाने एक इशारा जारी केला आहे. वॉशिंग्टनने जन्म पर्यटनावर कडक भूमिका घेतली आहे. ज्यामध्ये गर्भधारणेदरम्यान पर्यटक व्हिसावर अमेरिकेत प्रवास करणाऱ्यांचा समावेश आहे. काही लोक गर्भधारणेदरम्यान पर्यटक व्हिसावर अमेरिकेत प्रवास करतात.

