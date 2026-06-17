आपण इंस्टावर फेमस कपल! मेलोडी चॉकलेटनंतर मेलोनींचे मजेशीर विधान, PM मोदींसह फोटो पोस्ट अन्...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्समध्ये एवियन शहरात झालेल्या जी७ परिषदेत सहभागी झाले होते. या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यावेळी इतर देशांचे नेतेही उपस्थित होते. जी७ परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या भेटीचे फोटोही व्हायरल होत आहेत. त्यांच्या संवादाचा व्हिडीओ समोर आला असून आता पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे..जी७ परिषदेत ग्रुप फोटो काढण्यासाठी सर्व नेते एकत्र आले तेव्हा मेलोनी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकमेकांचं स्वागत केलं. यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये संवादही झाला. मेलोनी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी बोलताना तुम्हाला पुन्हा भेटून छान वाटलं असं म्हटलं. तसंच मस्करीत आपण इन्स्टाग्रामवरचं प्रसिद्ध कपल असल्याचंही म्हटलं..'US पॅसिफिक कमांड', अमेरिकेनं हटवला 'इंडो' शब्द; भारताचा उल्लेख करत मोठी घोषणा.फोटोंची चर्चारोम दौऱ्यानंतर आता फ्रान्समध्ये पुन्हा एकदा दोन्ही नेते जी७ परिषदेत भेटल्यानंतर त्यांच्या फोटोंची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भेटताच मेलोनी यांनी मिश्किल टिप्पणी करत आपण इन्स्टाग्रामवर सर्वात प्रसिद्ध असल्याचं म्हटलं. आता त्यांचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत..मेलोडी चॉकलेट भेटनुकत्याच झालेल्या रोम दौऱ्यावेळी पंतप्रधान मोदी आणि जॉर्जिया मेलोनी यांची भेट झाली होती. त्या भेटीवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मेलोडी चॉकलेट मेलोनींना गिफ्ट दिलं होतं. त्याचा व्हिडीओ मेलोनी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केला होता. पंतप्रधान मोदींनी माझ्यासाठी गिफ्ट आणलंय. खूपच चविष्ट अशी ही टॉफी आहे असं त्या म्हणाल्या होत्या..मेलोडी ट्रेंडयाआधी २०२३ मद्ये दुबईत आयोजित करण्यात आलेल्या एका परिषदेत पंतप्रधान मोदी आणि मेलोनी भेटले होते. तेव्हा दोघांनी सेल्फीही काढला होता. हा फोटो मेलोनी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत मेलोडी असं कॅप्शन दिलं होतं. तेव्हा इंटरनेटवर मेलोडी हॅशटॅग ट्रेंड झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.