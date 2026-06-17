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आपण इंस्टावर फेमस कपल! मेलोडी चॉकलेटनंतर मेलोनींचे मजेशीर विधान, PM मोदींसह फोटो पोस्ट अन्...

PM Modi And Meloni in G7 Summit जी७ परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या भेटीचे फोटोही व्हायरल होत आहेत. त्यांच्या संवादाचा व्हिडीओ समोर आला आहे.
Giorgia Meloni’s Funny Remark Steals G7 Spotlight

Giorgia Meloni’s Funny Remark Steals G7 Spotlight

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्समध्ये एवियन शहरात झालेल्या जी७ परिषदेत सहभागी झाले होते. या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यावेळी इतर देशांचे नेतेही उपस्थित होते. जी७ परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या भेटीचे फोटोही व्हायरल होत आहेत. त्यांच्या संवादाचा व्हिडीओ समोर आला असून आता पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे.

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Modi Meloni meeting highlights