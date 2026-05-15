Modi UAE Visit: तेल, LNG-LPG आणि ५ अब्ज डॉलर गुंतवणूक अन्... पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या यूएई दौऱ्यातून भारताला काय मिळालं?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये दाखल झाले. राष्ट्रपती मोहम्मद बिन झायद अल नाहयान यांनी विमानतळावर त्यांचे व्यक्तिशः स्वागत केले. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत, पंतप्रधान मोदींनी संयुक्त अरब अमिरातीवरील हल्ल्यांचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. भारत संयुक्त अरब अमिरातीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा असल्याचे सांगितले. पंतप्रधानांनी स्पष्टपणे सांगितले की, होर्मुझमधून जहाजांचा सुरक्षित मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण त्याचा परिणाम ऊर्जा पुरवठा, अन्न सुरक्षा आणि प्रादेशिक स्थिरतेवर होतो..दोन्ही नेत्यांनी भारत-यूएई सर्वसमावेशक सामरिक भागीदारीचा आढावा घेतला आणि व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण, ऊर्जा, फिनटेक, शिक्षण आणि संस्कृती या क्षेत्रांमधील संबंध सातत्याने दृढ होत असल्याची दखल घेतली. सीईपीए (CEPA) कराराचाही उल्लेख करण्यात आला. ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारात लक्षणीय वाढ झाली आहे. ऊर्जा क्षेत्रात यूएई हा भारतासाठी एक प्रमुख भागीदार असल्याचे सांगण्यात आले. .कच्चे तेल, एलएनजी आणि एलपीजी पुरवठ्यामध्ये सहकार्य आणखी वाढवण्यास ते सहमत झाले. एडीएनओसी आणि इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेड यांच्यात एक मोठा करार झाला आहे. या करारामुळे भारताच्या सामरिक पेट्रोलियम साठ्यांमध्ये संयुक्त अरब अमिरातीचा (UAE) वाटा ३० दशलक्ष बॅरलने वाढेल. ते भारतात सामरिक गॅस साठे उभारण्यासाठीही एकत्र काम करतील. आयओसीएल आणि एडीएनओसी यांनी एलपीजी पुरवठा करारावरही स्वाक्षरी केली..युएई कंपन्यांनी भारतात एकूण ५ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. यामध्ये आरबीएल बँकेत ३ अब्ज डॉलर्स, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये १ अब्ज डॉलर्स आणि सन्मान कॅपिटलमध्ये १ अब्ज डॉलर्सचा समावेश आहे. संरक्षण सहकार्य हा दोन्ही देशांच्या भागीदारीचा एक प्रमुख आधारस्तंभ असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. एका सामरिक संरक्षण भागीदारी आराखड्यावर स्वाक्षरी करण्यात आली, जो संरक्षण उत्पादन, नवीन तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, सागरी सुरक्षा, प्रशिक्षण आणि संयुक्त सरावांवर लक्ष केंद्रित करेल..कोचीन शिपयार्ड आणि ड्रायडॉक्स वर्ल्ड दुबई यांनी गुजरातच्या वाडीनार येथे जहाज दुरुस्ती क्लस्टर उभारण्यासाठी एका करारावर स्वाक्षरी केली. जहाजबांधणी आणि जहाज दुरुस्तीसाठी भारताला कौशल्य केंद्र म्हणून विकसित करण्याकरिता, तसेच तरुणांसाठी प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी एका स्वतंत्र करारावरही स्वाक्षरी करण्यात आली. .भारताच्या सी-डॉक्स आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या जी-४२ यांनी ८-एक्साफ्लॉप सुपरकंप्यूट क्लस्टर उभारण्यासाठी एका टर्म शीटवर स्वाक्षरी केली. एआय आणि उच्च-कार्यक्षमता संगणन क्षेत्रातील हे एक मोठे पाऊल मानले जाते. मैत्री डिजिटल प्रणालीद्वारे दोन्ही देशांच्या सीमाशुल्क आणि बंदर प्रणालींना जोडणारा एक आभासी व्यापार मार्गही सुरू करण्यात आला. यामुळे मालवाहतुकीला गती मिळेल आणि खर्च कमी होईल. पंतप्रधान मोदींनी संयुक्त अरब अमिरातीच्या राष्ट्राध्यक्षांना भारत भेटीचे निमंत्रणही दिले.