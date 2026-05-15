Modi UAE Visit: तेल, LNG-LPG आणि ५ अब्ज डॉलर गुंतवणूक अन्... पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या यूएई दौऱ्यातून भारताला काय मिळालं?

CEPA agreement India UAE: पंतप्रधान मोदी यांनी संयुक्त अरब अमिरातीच्या दौऱ्यादरम्यान राष्ट्राध्यक्ष अल नाहयान यांची भेट घेतली. भारत-संयुक्त अरब अमिराती धोरणात्मक भागीदारीचा आढावा घेण्यात आला.
Vrushal Karmarkar
Updated on

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये दाखल झाले. राष्ट्रपती मोहम्मद बिन झायद अल नाहयान यांनी विमानतळावर त्यांचे व्यक्तिशः स्वागत केले. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत, पंतप्रधान मोदींनी संयुक्त अरब अमिरातीवरील हल्ल्यांचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. भारत संयुक्त अरब अमिरातीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा असल्याचे सांगितले. पंतप्रधानांनी स्पष्टपणे सांगितले की, होर्मुझमधून जहाजांचा सुरक्षित मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण त्याचा परिणाम ऊर्जा पुरवठा, अन्न सुरक्षा आणि प्रादेशिक स्थिरतेवर होतो.

