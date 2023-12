ग्लोबल

New Year Celebration : घरबसल्या पाहा संपूर्ण जगभरातील नववर्षाचा जल्लोष; कुठे-कुठे पाहता येईल लाईव्ह?

Where to watch New Year Celebration : जगात विविध ठिकाणी नवीन वर्षाचं स्वागत कसं केलं जातंय हे तुम्ही घरबसल्या पाहू शकता. कितीतरी वेबसाईट्स जगभरातील सेलिब्रेशनचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग करणार आहेत.