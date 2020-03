कोरोनामुळे जागतिक आरोग्य संघटनेला आलंय 'या' गोष्टीचं टेन्शन!

जीनिव्हा : कोरोना विषाणूंचा जगभरात वेगाने प्रसार होत असतानाच या विषाणूच्या प्रतिबंधात्मक साहित्याची टंचाई भासू लागल्याने जागतिक आरोग्य संघटनेने चिंता व्यक्त केली आहे. मास्क, गॉगल्स आणि अन्य उपकरणांच्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य संघटनेने सावधगिरीचा इशारा दिला आहे.

या सर्वच उपकरणांची मागणी वाढू लागली असून, त्याचा काळाबाजार आणि टंचाई निर्माण होण्याची भीती जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख टेडरॉस घेबरायसूस यांनी जीनिव्हामध्ये पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा बचाव केल्याशिवाय आपल्याला हा विषाणू रोखता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

WHO calls on industry and governments to increase manufacturing of personal protective equipment by 40% to meet rising global demand due to #COVID19

https://t.co/XM7RlcivuV#coronavirus pic.twitter.com/c5JTXdpQm7

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 3, 2020