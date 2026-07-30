Balen Shah: पंतप्रधान बालेन शाह घटनात्मक परंपरा मोडत आहेत! नेमके आरोप काय? नेपाळच्या राजकारणात नवा वाद

पंतप्रधान बालेन शाह यांनी नेपाळची सूत्रे हाती घेतल्यापासून ते आपल्या मर्जीनुसार देश चालवत आहेत. रॅपर ते राजकारणी आणि नंतर थेट पंतप्रधानपदापर्यंत, बालेन शाह राष्ट्रपतींचा सल्ला घेत नाहीत किंवा नेपाळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या परंपरांचे पालन करत नाहीत. यामुळे विरोधी पक्षनेत्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. इतकेच नाही, तर त्यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप केल्याचा आणि तीन न्यायाधीशांवर राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोप आहे. .मानवाधिकार संघटनांनी बालेन शाह यांच्यावर हे आरोप केले आहेत. नेपाळच्या संसदीय लोकशाहीमध्ये पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांच्यातील नियमित संवाद ही एक दीर्घकाळ चालत आलेली आणि घटनात्मक परंपरा आहे. मात्र, बालेन शाह याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. पदभार स्वीकारल्यानंतर चार महिन्यांतच, त्यांनी शीतल निवासपासून स्वतःला दूर केले आहे..ते दोघे आता फक्त अधिकृत कार्यक्रमांमध्येच भेटतात. इतकेच नाही, तर पंतप्रधान शाह यांनी राष्ट्रपतींसोबत कोणतीही थेट बैठक घेतलेली नाही. राष्ट्रपती भवनात स्वतः उपस्थित राहण्याऐवजी, ते मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय थेट राष्ट्रपती भवनात पोहोचवण्यासाठी मुख्य सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांना पाठवतात. शीतल निवासमधील अधिकारी या वर्तनाला लोकशाही परंपरांचे स्पष्ट उल्लंघन मानतात..Japan Capital: टोक्योनंतर जपानला मिळणार दुसरी राजधानी! सरकारच्या निर्णयामागचं मोठं कारण काय? अधिसूचना जारी.नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, पदग्रहण केल्यापासून पंतप्रधान शाह यांनी राष्ट्रपतींसोबत शासन, धोरण किंवा महत्त्वाच्या राष्ट्रीय बाबींवर चर्चा करण्यासाठी शीतल निवासला एकदाही भेट दिलेली नाही. एकूणच पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांच्यातील संबंध आणि नियमित संवाद जवळजवळ संपुष्टात आला आहे. याला नेपाळच्या लोकशाही परंपरेचे उल्लंघन मानले जात आहे..मात्र पंतप्रधान सचिवालयाने मतभेदांचे वृत्त फेटाळून लावले आहे. दोन्ही नेत्यांमधील वाढत्या दुराव्याबद्दल व्हॉट्सॲपद्वारे विचारले असता पंतप्रधानांचे राजकीय सल्लागार असीम शाह यांनी तसे काहीही नसल्याचे सांगितले. इतकेच नव्हे तर, बालेन शाह यांनी नेपाळचे दशकांहून जुने परराष्ट्र धोरण आणि राजनैतिक शिष्टाचारही मोडीत काढले आहेत. साधारणपणे, पंतप्रधान झाल्यावर परदेशी राजदूतांनी खाजगीरित्या भेटण्याची परंपरा आहे. .बालेन शाह यांनी ही परंपरा मोडून सर्व देशांच्या राजदूतांसोबत गट बैठका घेण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. बुधवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत नेपाळी काँग्रेसचे प्रमुख गगन कुमार थापा यांनी महत्त्वाच्या चर्चांमधून पंतप्रधानांच्या अनुपस्थितीवर तीव्र आक्षेप घेतला. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि ह्युमन राइट्स वॉच यांसारख्या जागतिक मानवाधिकार संघटनांनी त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. या संघटनांचा आरोप आहे की, बालेन सरकार नेपाळच्या स्वतंत्र न्यायपालिकेवर दबाव आणत आहे. .पंतप्रधान न्यायाधीशांवर राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणत आहेत आणि न्यायव्यवस्थेवर प्रभाव टाकत आहेत. बालेन शाह यांच्या सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांना राजीनामा देण्यास भाग पाडल्याचा आरोप आहे. इतकेच नाही, तर नेपाळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. पंतप्रधान बालेन शाह यांनी नेपाळमधील ७० वर्षांची परंपरा मोडली आहे..आतापर्यंत नेपाळमधील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती केली जात होती, पण यावेळी तसे झाले नाही. सरन्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राऊत यांच्या निवृत्तीनंतर, सपना प्रधान मल्ला प्रभारी सरन्यायाधीश म्हणून कार्यरत होत्या. त्यामुळे, या पदावर त्यांचा दावा प्रबळ होता, परंतु घटना परिषदेने त्यांची शिफारस केली नाही. यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. पंतप्रधान बालेन शाह यांनी सांगितले की, गुणवत्ता आवश्यक आहे आणि केवळ परंपरेच्या आधारावर नेमणुका केल्या जाऊ नयेत. मानवाधिकार संघटनांनीही घटना परिषदेतील बदलांवर आक्षेप घेतला आहे..US Tariff Bill : अमेरिकेत रशिया संबंधित विधेयक मंजूर; भारतावर १००% टॅरिफचे संकट, तणाव वाढण्याची शक्यता.नेपाळी पंतप्रधान बालेन शाह हे त्यांच्या धाडसी आणि निर्णायक निर्णयांमुळे तरुणांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहेत. पदभार स्वीकारल्यानंतर, त्यांनी माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली आणि नेपाळचे संपूर्ण राजकीय चित्र बदलून टाकले. त्यांनी सरकारी कार्यालयांमधून राजकारण्यांचे फोटो काढून कार्यालयांमधील व्हीआयपी संस्कृती संपुष्टात आणली. त्यांनी शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थी राजकारणावर बंदी घालणारा आदेशही जारी केला. तसेच, त्यांनी माध्यमांऐवजी संवादाचे माध्यम म्हणून सोशल मीडियाचा वापर केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.