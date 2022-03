Ukraine War: पुतीन रशियाचं राष्ट्राध्यक्षपद गमावणार का? काय असेल धोका?

By

नवी दिल्ली : "तुम्ही रशियाला घाबरलात का?" अशा शब्दांत युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलिदिमिर झेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) यांनी परवा अमेरिका आणि युरोपियन राष्ट्रांना टोमणा मारला होता. झेलेन्स्की यांच्या या विधानावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन (Jo Biden) यांनी प्रतिक्रिया दिली होती. तसेच पुतीन (Vladimir Putin) यांना रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांपदावरुन हटवा अशी हाक दिली होती. (Will Vladimir Putin lose his post due to Ukraine war)

हेही वाचा: मेक्सिकोत मोठं शूटआऊट; गोळीबारात १९ जणांचा मृत्यू

बायडन यांच्या या विधानावरुन अमेरिका रशियात सत्तांतर घडवून आणण्याचा विचार करत असल्याचं बोललं जात आहे. कारण बायडन यांच्या या विधानाचं अनेक देशांनी स्वागत केलं असून जर असं झालं तर ते ऐतिहासिक असेल असंही त्यांनी म्हटलं आहे. पण अमेरिकेच्या या विधानावर रशियाकडूनही प्रतिक्रिया आली होती. यामध्ये रशियानं म्हटलं होतं की, रशियाचा राष्ट्राध्यक्ष ठरवण्याचा अधिकार नाही तो रशियन नागरिकांना आहे.

हेही वाचा: ST कर्मचाऱ्याची रेल्वेसमोर आत्महत्या; खिशात सापडली सुसाईड नोट

दरम्यान, अमेरिकेचा मित्र देश असलेल्या फ्रान्सनं नाटोच्या बैठकीत बायडन यांच्या या विधानावर नाराजी व्यक्त केली. कारण फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी इशारा दिला की, अशा प्रकारे शाब्दिक वाद घालणं हे रशिया आणि युक्रेनमधील शांतता चर्चा बिघडवू शकतं.

हेही वाचा: कंबोज यांच्या तक्रारीनंतर वर्षा गायकवाड, अस्लम शेख यांच्यावर गुन्हा दाखल

रशियाने युक्रेनला भक्षक बनवलं आहे, युक्रेनवरील आक्रमणासाठी रशियानं पश्चिमेकडील देशांना दोष दिला आहे. आपल्या शेजारच्या देशांमध्ये पश्चिमेकडील देशांचं वर्चस्व असलेल्या नाटोच्या विस्ताराविरोधात युक्रेनवर आक्रमण केलं आहे.