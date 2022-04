Video: जिममध्ये तरुणाचा खतरनाक स्टंट करतानाचा व्हिडीओ व्हायरल

तंदुरूस्त आणि निरोगी राहण्यासाठी जिममध्ये जाऊन व्यायम करतात यातच सध्याच्या तरूणाईमध्ये जिममध्ये जाऊन फोटो आणि व्हिडीओ काढण्याचे वेड दिसतेय. सोशल मीडियावर जिममधील अनेक व्हिडीओ (Video) व्हायरल होतात. कोणी वेगवेगळ्या प्रकारचे पुशअप करतात, तर कोणी विचित्र आवाज काढून पुलअप्स करतात. यातच एका तरुणाचा व्हिडीओ व्हायरल झालाय जो अनोख्या स्टाईलमध्ये सायकल चालवत आहे. (Young man exercising with different style in the gym goes viral on social media)

या व्हिडिओमध्ये हा तरुण पुशअप्स बारला लटकत असल्याचे दिसत आहे सोबत सायकल चालवण्याचा प्रयत्न करत आहे या अप्रतिम व्यायामाच्या कसरतीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडीयावर धुमाकूळ घालत आहे.या व्हिडीओला 30 लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले होते.

या आधी असाच एक व्हायरल व्हिडिओ समोर आला होता. या व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती जिममध्ये चिनअप्स करताना दिसत आहे. पण त्यासाठी तो जे काही करतो ते पाहून तुम्हीही नक्की थक्क व्हाल. वेट घेऊन चिनअप्स करण्यासाठी तो कंबरेला काहीतरी वजनदार वस्तू बांधतो. व्हिडिओमध्ये त्या व्यक्तीची आक्रमकता स्पष्टपणे दिसत आहे.