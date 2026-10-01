Wicknell Chivayo Death : झिम्बाब्वेत हेलिकॉप्टरचा भीषण अपघात; जगप्रसिद्ध उद्योगपती विकनेल चिवायोसह सहा जणांचा मृत्यू

झिम्बाब्वेची राजधानी हरारेजवळील मरोंडेरा भागात बुधवारी सायंकाळी एक खासगी हेलिकॉप्टर कोसळून झालेल्या भीषण दुर्घटनेत ६ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. या अपघातात झिम्बाब्वेचे प्रसिद्ध उद्योगपती आणि राष्ट्रपती इमर्सन मनांगाग्वा यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे ४३ वर्षीय विकनेल चिवायो आणि त्यांच्या पत्नी लुसी मुतेके यांचा जागीच मृत्यू झाला. हेलिकॉप्टरमध्ये ४ प्रवासी आणि २ क्रू मेंबर्स उपस्थित होते. .हवेतच पेट घेतला अन् जमिनीवर कोसळले!मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, हे हेलिकॉप्टर राजधानी हरारेपासून सुमारे ७० किलोमीटर पूर्वेस असलेल्या मरोंडेरा परिसरात अपघातग्रस्त झाले. स्थानिक पोलिसांना बुधवारी सायंकाळी सुमारे ५ वाजता या अपघाताची माहिती मिळाली. जमिनीवर आदळताच हेलिकॉप्टरला भीषण आग लागली, ज्यामुळे आत बसलेल्या कोणालाही बाहेर पडण्याची संधी मिळाली नाही. मदत आणि बचाव पथकाने घटनास्थळी धाव घेऊन मृतदेह बाहेर काढले असून अपघाताच्या नेमक्या कारणाचा शोध घेण्यासाठी नागरी उड्डाण आणि पोलिस यंत्रणेकडून सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे..Accident News: भीषण दुर्घटना! टाटा सुमोवर दरड कोसळली, १३ जणांचा जागीच मृत्यू, काही जखमी, मृतांमध्ये चिमुकल्याचाही समावेश.कोण होते विकनेल चिवायो? विकनेल चिवायो हे केवळ व्यावसायिक म्हणून नव्हे, तर त्यांच्या अति-आलिशान जीवनशैलीसाठी जगभरात प्रसिद्ध होते. ते ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या 'इन्ट्राट्रेक झिम्बाब्वे' या अग्रगण्य कंपनीचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक होते. ग्वांडा सोलर प्रकल्पासह अनेक मोठ्या सरकारी कंत्राटांमुळे ते नेहमीच प्रसिद्धीच्या झोतात राहिले. महागड्या लक्झरी गाड्या, रोल्स रॉईस, खाजगी हेलिकॉप्टर्स आणि डिझायनर कपड्यांचे ते शौकीन होते. सोशल मीडियावर ते स्वतःच्या श्रीमंतीचे प्रदर्शन करण्यासाठी लोकप्रिय होते..सेलिब्रेटी, धर्मगुरू, राजकीय नेते आणि सोशल मीडियावरील फॉलोअर्सना कोट्यवधींच्या महागड्या गाड्या आणि भरमसाठ रोख रक्कम भेट देण्यासाठी ते ओळखले जात असत..आफ्रिकन देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांशी थेट संबंधचिवायो यांचे राजकीय वर्तुळात प्रचंड वजन होते. झिम्बाब्वेचे राष्ट्राध्यक्ष इमर्सन मनांगाग्वा यांच्यासोबत त्यांचे घनिष्ठ संबंध होते. त्यांच्या बैठकांचे फोटो ते वारंवार सोशल मीडियावर शेअर करत असत. याशिवाय दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामाफोसा, केनियाचे राष्ट्राध्यक्ष विल्यम रुटो, टांझानियाच्या राष्ट्राध्यक्षा सामिया सुलहू हसन आणि इस्वातिनीचे राजे मस्वाती तिसरे यांसारख्या अनेक जागतिक नेत्यांशी त्यांची वैयक्तिक भेट आणि जवळीक होती..त्यांच्या व्यावसायिक सौद्यांवर आणि निवडणूक निधी देण्याच्या पद्धतीवर विरोधकांकडून अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते; मात्र चिवायो यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. त्यांच्या अचानक झालेल्या या अपघाती निधनाने झिम्बाब्वेच्या उद्योग आणि राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.