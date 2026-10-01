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Wicknell Chivayo Death : झिम्बाब्वेत हेलिकॉप्टरचा भीषण अपघात; जगप्रसिद्ध उद्योगपती विकनेल चिवायोसह सहा जणांचा मृत्यू

Harare Helicopter Accident : राष्ट्राध्यक्ष इमर्सन मनांगाग्वा यांच्याशी चिवायो यांचे निकटचे संबंध असल्याचे सांगितले जात होते.अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून नागरी उड्डाण अधिकारी आणि पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.
Who Was Zimbabwean Businessman Wicknell Chivayo?

Who Was Zimbabwean Businessman Wicknell Chivayo?

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

झिम्बाब्वेची राजधानी हरारेजवळील मरोंडेरा भागात बुधवारी सायंकाळी एक खासगी हेलिकॉप्टर कोसळून झालेल्या भीषण दुर्घटनेत ६ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. या अपघातात झिम्बाब्वेचे प्रसिद्ध उद्योगपती आणि राष्ट्रपती इमर्सन मनांगाग्वा यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे ४३ वर्षीय विकनेल चिवायो आणि त्यांच्या पत्नी लुसी मुतेके यांचा जागीच मृत्यू झाला. हेलिकॉप्टरमध्ये ४ प्रवासी आणि २ क्रू मेंबर्स उपस्थित होते.

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