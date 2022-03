Goa Poll Result : गोव्यात शिवसेनेला झटका! NOTA पेक्षा मिळाली कमी मतं

पणजी : गोवा विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचा (ShivSena) दारुण पराभव झाला असून एकही जागा त्यांना राखता आलेली नाही. उलट नन ऑफ दि अदर (NOTA) या पर्यायाला शिवसेनेपेक्षा अधिक मत मिळाली आहेत. त्यामुळं शिवसेनेसाठी ही धक्कादायक गोष्ट मानली जात आहे. निवडणूक आयोगानं आपल्या वेबसाईटवर याबाबत अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली आहे. (Shock to Shiv Sena in Goa Less votes received than NOTA)

Goa Election

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, गोव्यात शिवसेनेला एकूण मतदान ०.१९ टक्के इतकं झालं आहे. यामध्ये १,५२२ इतकी एकूण मतं शिवसेनेला मिळाली आहेत. तर कुठलाही उमेदवार नकारण्याचा पर्याय असलेल्या नोटाला १.१३ टक्के मतं मिळाली आहेत, यामध्ये एकूण ९,०९६ मतांचा समावेश आहे.

गोवा विधानसभा निवडणुकीतील एकूण मतदानापैकी शिवेसेनेपेक्षा नोटाच्या मतदानाची टक्केवारी जास्त असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. यामुळं गोव्यात पक्ष वाढवण्याच्या शिवसेनेच्या स्वप्नांना काहीसा सुरुंग लागला आहे.

दरम्यान, गोव्यात महाराष्ट्राप्रमाणं शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढवावी अशी भूमिका राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी मांडली होती. मात्र, काँग्रेसनं याला विरोध दर्शवला होता. याचाही फटका शिवसेनेला बसला आहे. मात्र, काँग्रेसही पिछाडीवर असून भाजपने आघाडी घेतली आहे.