वेलची चहा बनवण्याची ही आहे योग्य पद्धत; मधुमेहींसाठी हा चहा अत्यंत उपयुक्त

नवी दिल्ली : भारतीय लोकांच्या खाद्यपदार्थांमधील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मसाले. प्रत्येक भारतीयाच्या किचनमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे मसाले हे असतातच असतात! वेलची हा त्यातलाच एक मसाल्याचा प्रकार. या वेलचीचा वापर सर्रासपणे मिठाई, हलवा यांसारख्या गोड पदार्थांमध्ये केला जातो. मात्र, वेलचीचा आणखी एक वापर बऱ्याच जणांना आवडतो तो म्हणजे चहामधील वेलचीची चव होय! जे व्यक्ती चहाचे शौकीन असतात, त्यांना चहामध्ये वेलची ही लागतेच लागते. कारण वेलचीच्या वापराने चहाचा स्वाद आणखीनच खुलतो. शिवाय वेलचीमध्ये अनेक पोषक घटक सापडतात, ज्यांमुळे शरीराला स्वस्थ राखण्यासाठी मदत मिळते. हेही वाचा - कॅल्शिअमची कमतरता जाणवतेय का? जाणून घ्या उपाय वेलचीवर झालेल्या अभ्यासानुसार, यामध्ये असलेल्या एँटीऑक्सिडंट, एँटी-इन्फ्लेमेटरी आणि हायपोलिपिडेमिकचे गुण रक्तातील साखरेचे प्रमाण योग्य ठेवण्यास मदत करतात. जर डायबेटीजचे पेशंट याचं सेवन करत असतील तर त्यांना निश्चितपणे याचा खूपच फायदा होऊ शकतो. चहामध्ये वेलचीचा वापर करण्याची योग्य पद्धत

1. काळ्या मिर्चचा वेलची चहा इलायची लवंग 1/2 इंच दालचीनी 2 कप पानी चहा बनवायची पद्धत वेलची काळ्या मिर्चचा चहा बनवण्यासाठी सर्वांत आधी एका भांड्यात पाणी टाकून गॅसवर गरम करा.

जेंव्हा पाणी चांगल्या पद्धतीने गरम होईल तेंव्हा त्यानंतर त्यात दुध, वेलची, लवंग, काळी मिर्च आणि दालचीनी टाकून अर्ध्या तासापर्यंत उकळून घ्या.

जेंव्हा चहा चांगल्या पद्धतीने उकळला जाईल तेंव्हा तो गाळून आपण पिऊ शकतो. 2. ब्लैक टी ब्लॅक टी बनवण्यासाठी साहित्य 2 वेलची 1/2 चमचे चहा पत्ती चहा बनवायची पद्धत ब्लॅक टी बनवण्यासाठी सर्वांत आधी एका भांड्याला गॅसवर गरम करा

जेंव्हा पॅन गरम होईल तेंव्हा त्यामध्ये पाणी, वेलची आणि चहा पत्ती टाकून काही वेळापर्यंत तापवा.

जेंव्हा चहा चांगल्या पद्धतीने उकळेल तेंव्हा तो गाळून तुम्ही पिऊ शकता.

