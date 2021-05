स्टिराइडच्या वापरानंतर सायटोमॅगिलो विषाणूचा संसर्ग? वाचा काय आहेत लक्षणं

नागपूर : खासदार राजीव सातव (mp rajiv satao) यांना कोरोना विषाणूचा (coronavirus) संसर्ग झाला. मात्र, कोरोनातून ते बरे झाल्यानंतर त्यांना अचानक सायटोमॅगिलो (cytomegalovirus) या विषाणूची लागण झाली. यात त्यांचा मृत्यू झाला. सायटोमॅगिलो आणि कोरोना या विषाणूचा परस्पर संबंध नाही. मात्र, उपचारादरम्यान स्टिराइडच्या (steroids) अतिवापरातून रोगप्रतिकार शक्तीवर (immunity power) परिणाम होतो. पण, हा सायटोमॅगिलोचा संसर्ग का आणि कसा होतो? याबाबत आम्ही प्रसिद्ध मेंदूरोग तज्ज्ञ डॉ. चंद्रशेखर मेश्राम (neurologist chandrashekhar meshram) यांच्याकडून जाणून घेतले. (cytomegalovirus infection after use of steroids says expert)

हेही वाचा: नागपूरकरांनो, कोरोनाचा प्रकोप ओसरतोय; मृत्यूचा आकडाही कमी

कोरोनावरील उपचारादरम्यान स्टिरॉइड्स देण्यात आले. त्यानंतर सायनसपासून बुरशीजन्य आजाराचा प्रारंभ होतो. पुढे जबडा, डोळा आणि नंतर मेंदूपर्यंत पोहोचतो. खासदार राजीव सातव यांना कोरोनांतर सायटोमॅगिलो विषाणूचा संसर्ग झाल्याचे उघड झाले. सायटोमॅगिलो विषाणूची लागण कोणत्याही विषाणूच्या परिणामामुळे होऊ शकते. मात्र अशी प्रकरणे दुर्मीळ असतात. मधुमेह असलेल्या आणि त्या काळात स्टिरॉइड्स देण्यात आलेल्या लोकांमध्ये हे दिसून येते.

सायटोमॅगिलो विषाणूची लक्षणं -

ज्याप्रकारे म्यूकरमायकोसिस होतो. त्याचप्रकाराचा हा संसर्ग आहे. ताप, थकवा, शरीराचे दुखणे, सांधे दुखी, चेहऱ्यांवर लाल चट्टे, सूर्यप्रकाशात त्वचेवर डाग पडणे, श्वास घेण्यास त्रास, डोळे कोरडे होणे, डोकेदुखी, स्मरणशक्तीचा ऱ्हास होणे हे सायटोमॅगिलची लक्षणे असल्याचे सांगण्यात आले. त्यात मधुमेह असलेल्या रुग्णांमध्ये आकस्मिकदृष्ट्या मेंदूवर परिणाम होऊन सायटोमॅगिलो विषाणूचा संसर्ग होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती मेंदूरोग तज्ज्ञ डॉ. चंद्रशेखर मेश्राम यांनी दिली.

हेही वाचा: वर्षभरापासून 'ते' जीव धोक्यात घालून करताहेत काम; लसीकरणासाठी अजूनही प्रतीक्षाच

मेंदूच्या म्युकॉरमायकोसिसचे रुग्ण : बुरशीजन्य आजार कोरोना विषाणूनं बाधित होऊन बऱ्या झालेल्या रुग्णांमध्ये आढळून येतो. काही जणांच्या मेंदूत बुरशी पोहोचली आहे. असे रुग्ण तपासले असल्याचे मेंदूरोग तज्ज्ञ डॉ. चंद्रशेखर मेश्राम म्हणाले. त्याच्या उपचाराची इंजेक्शन्स उपलब्ध आहेत. मात्र, त्या इंजेक्शनची कमतरता आहे. बाजारात उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामुळे गरीब रुग्णांसाठी धोक्याची घंटा आहे. डॉ. चंद्रशेखर मेश्राम , मेंदूतज्ज्ञ