पंचनसंस्थेपासून तर चांगली झोप येण्यासाठी रामबाण उपाय म्हणजे दूध अन् तूप

नागपूर : आयुर्वेदात तूप (ghee) एक अद्भुत सुपरफूड म्हणून ओळखले जाते. तुपाचे आश्चर्यकारक आरोग्यदायी फायदे (health benefits of ghee) आहेत. ज्यामुळे त्वचेची जळजळ होण्यापासून ते पोट अस्वस्थ होण्यापर्यंत सर्व प्रकारचे रोग दूर करण्यात मदत होऊ शकते. आपल्या शरीर आणि त्वचेसाठी तूप किती फायदेशीर आहे हे आपल्याला माहिती आहे काय! तूप हे स्वतःच अनेक आरोग्याच्या समस्येवर उपचार करते, परंतु जेव्हा आपण एक ग्लास कोमट दुधामध्ये तूप घालून (mixture of ghee and milk) सेवन केले तर आपल्याला चमत्कारिक फायदे मिळू शकतात. भारतीय घरांमध्ये रात्री दूध पिण्याची परंपरा आहे. अशाप्रकारे, आपल्या दुधाची शक्ती वाढविण्यासाठी, आपल्या ग्लासमध्ये एक चमचा तूप घालून केवळ झोपेची समस्या दूर होती नाहीतर पचनसंस्था सुधारण्यास देखील मदत होते. (health benefits of milk and ghee mixture)

जर आपल्याला दुखत असेल तर दुधात तूप मिसळून सांधेदुखीपासून आराम मिळू शकेल. बरेच लोक त्वचेवर चमक आणण्यासाठी घरगुती उपचार करत असतात. परंतु, आपण जेवणामध्ये जे खाल्ले त्याचा देखील चांगला परिणाम होतो. आज आम्ही दुधामध्ये तूप मिसळण्याचे काही आश्चर्यकारक आरोग्य फायदे तुम्हाला सांगणार आहोत.

दुधात तूप मिसळून त्याचे सेवन करण्याचे आश्चर्यकारक फायदे -

चयापचय वाढवते आणि पाचक प्रणाली मजबूत करते -

दूध आणि तूप पिण्याचा हा एक सर्वात महत्वाचा फायदा आहे. दूध / तूप कॉम्बो यांचे संयोजन आतड्यांमधील पाचन एंजाइमचे स्राव वाढविण्यास मदत करते. या एंझाइम्समुळे अन्न लहान तुकड्यांमध्ये कमी होण्यास मदत होते जेणेकरून शरीर पोषक द्रव्ये अधिक सहजतेने आत्मसात करू शकेल. दुधातील तूप शरीराची चयापचय वाढविण्यास आणि विषाक्त्यांचे आतडे शुद्ध करण्यास मदत करते.

वेदना कमी करते -

तूप सांध्यासाठी उत्कृष्ट आहे आणि दाह कमी करण्यास मदत करते. दुधातील तूप उच्च कॅल्शियम सामग्री शोषण्यास मदत करते, ज्यामुळे आपल्या शरीराची नैसर्गिकरित्या मजबूत हाडे तयार करण्याची क्षमता बळकट होते.

झोप सुधारते -

तूप हे चांगले जेवण आहे. हे तणाव कमी करण्यात आणि आपला मूड वाढविण्यात मदत करते. जेव्हा एक कप कोमट दुधात तूप मिसळले जाते तेव्हा हे मज्जातंतू शांत करण्यासाठी मदत करते. त्यामुळे झोप चांगली येते.

त्वचा चमकदार करते -

तूप आणि दूध दोन्ही नैसर्गिक मॉइश्चरायझर्स आहेत आणि असे म्हणतात की यामुळे त्वचा आतून बाहेरून तेज दिसते. दररोज संध्याकाळी दूध आणि तूप प्याल्याने त्वचेत निस्तेज आणि तरूण दिसू शकते.

दुधात तूप कसे मिसळावे -

दूध आणि तूप पिण्याचे उत्तम फायदे आपण पाहिले आहेत. साध्या दूध आणि तूप पेय कसे तयार करायचे हे आपण पाहुयात. तूप वितळत नाही आणि चांगले मिसळत तोपर्यंत मध्यम आचेवर एक लहान चमचा तूप आणि एक वाटी दूधात घाला.

(ही बातमी संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर तसेच तज्ज्ञांच्या मतांवर आधारित आहे. या मतांशी 'सकाळ ऑनलाइन'चा कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे कोणतेही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञ आणि डॉक्टरांशी योग्य तो सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.)