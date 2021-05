खबरदार! अशा चुका कराल तर रक्तातील साखरेची पातळी नाही होणार नियंत्रित

नागपूर : मधुमेह (Diabetes) या आजारात माणसाच्या शरीरातले स्वादुपिंड पुरेसे इन्शुलिन तयार करू शकत नाही (टाइप वन) किंवा शरीरातील तयार झालेल्या इन्शुलिनला पेशींकडून पुरेसा प्रतिसाद मिळत नाही (टाइप टू). या दोन्ही प्रकारात पेशींमध्ये ग्लुकोज शोषण्याच्या क्रियेत अडथळा येतो. मधुमेहाच्या रुग्णांमध्ये मूत्रविसर्जनास वारंवार जावे लागणे, थकवा, सतत तहान आणि भूक लागणे, वजन कमी होणे अशी लक्षणे दिसतात. मधुमेहावर नियंत्रण न मिळण्यास आपल्याही काही चुका कारणीभूत ठरू शकतात. (If you make such mistakes your blood sugar level will not be controlled)

मधुमेह हा एक दीर्घकालीन उपाय करावा लागणारा आजार आहे. मधुमेहाने गंभीर स्वरूप घेतले म्हणजे मूत्रपिंड अर्धनिकामी वा पूर्ण निकामी होणे, हृदयविकार, पक्षाघात, कायमस्वरूपी वा तात्पुरते अंधत्व आणि सूक्ष्म रक्तवाहिन्या निकामी होणे त्यामुळे पायामध्ये रक्तपुरवठा न होणे, जखमेमध्ये संसर्ग, जखमा लवकर बऱ्या न होणे, जखमा दूषित होणे असे परिणाम होतात.

मधुमेह हा आजार दरवर्षी कोट्यवधी लोकांना प्रभावित करतो. मधुमेहावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करता येणाऱ्या वैद्यकीय उपायांबरोबरच, निरोगी जीवनशैली आणि संतुलित आहार घेणे देखील अत्यंत प्रभावी ठरते. मधुमेह नियंत्रित करण्याचे बरेच मार्ग आहेत. परंतु, बऱ्याच लोकांना त्यांच्याबद्दल माहिती नाही. खराब आहाराव्यतिरिक्त इतरही बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्या मधुमेहावर परिणाम करतात आणि रक्तातील साखरेची पातळी वाढवू किंवा कमी करू शकतात.

मधुमेह असलेले लोक सहसा काळजीपूर्वक त्यांचे साखर पातळी मोजतात आणि व्यवस्थापित आहाराचे अनुसरण करतात. निरंतर प्रयत्न करूनही त्यांना असंतोषजनक परिणाम येऊ शकतात. मधुमेहात रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यासाठी अनेक प्रयत्न करूनही जर चांगले परिणाम न मिळाल्यास त्यामागील काही कारणे असू शकतात. या घटकांकडे दुर्लक्ष केल्याने शरीरातील रक्तातील साखरेची पातळी चिंताजनक होऊ शकते.

औषधी न घेणे

मधुमेह रुग्णांसाठी लिहून दिलेली औषधे कोणत्याही किमतीत सोडली जाऊ नये. असे केल्याने औषधे निरुपयोगी ठरतील. याशिवाय त्याचे दुष्परिणाम देखील होऊ शकतात. ज्याचे गंभीर परिणाम देखील होऊ शकतात.

शारीरिक असमर्थता

आपले वेळापत्रक कितीही व्यस्त असले तरीही व्यायामासाठी नेहमीच वेळ काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. शारीरिकरित्या सक्रिय नसल्यामुळे रक्तातील साखरेच्या पातळीमध्ये चढ-उतार तसेच उच्च रक्तदाब, हायपोटेन्शन, हृदय रोग आणि लठ्ठपणा यासारख्या आरोग्याच्या इतर गुंतागुंत होऊ शकतात.

मानसशास्त्रीय त्रास

ताण हे एक कारण आहे ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढू शकते. चुकीचे व्यवस्थापन ताण आणि मानसिक आरोग्यामुळे मधुमेह चुकीच्या पद्धतीने व्यवस्थापित केला जाऊ शकतो. चालणे, संगीत ऐकणे, योग, ध्यान आणि झोपेसारख्या क्रियाकलापांमध्ये सामील होणे ताणतणाव कमी करण्यास आणि रक्तातील साखरेची पातळी सुधारण्यास मदत करते.

डॉक्टरांची भेट टाळू नका

कोणत्याही डॉक्टरांशी भेट टाळू नका. मधुमेहासारख्या दीर्घकाळ आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांनी नियमितपणे तपासणी करून घ्यावे की आरोग्याने आणि आजारपणाच्या डिग्रीबरोबरच त्यांचा उपचार अद्ययावत आहे.

मागोवा ठेवत नाही

मधुमेह रुग्णांनी नेहमीच त्यांच्या रक्तातील साखरेची पातळी आणि उपोषणाच्या पातळीवर लक्ष ठेवले पाहिजे. कोणत्याही अभूतपूर्व चढ-उतार रोखण्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे. मागोवा ठेवणे चांगले परिणाम मिळविण्यात मदत करत नाही.

