कोविड दरम्यान मधुमेह रूग्णांना नेत्ररोग होण्याचा जास्त धोका का असतो? कारण आणि उपचार जाणून घ्या

कोविड महामारी दरम्यान मधुमेह रूग्णांना रेटिनोपैथीचा (डोळ्याच्या आजाराचा) धोका का असतो? कोरोना साथीच्या आजारामुळे बहुतेक लोक घराबाहेर पडत नसल्याने संपूर्ण हिवाळा त्यांना सूर्यप्रकाशित जीवनसत्त्वे मिळाले नाही आणि आता आम्ही उन्हाळ्यात परतलो आहोत. आता आम्हाला बाहेर जायला आवडत नाही. ज्या मार्गाने शरीरात व्हिटॅमिन डी असतो तेथे एक कमतरता असू शकते. मधुमेहासाठी व्हिटॅमिन डीचा अभाव चांगला नाही कारण यामुळे डोळ्यांचा आजार रॅटीनोपैथी होऊ शकतो. कोविडमुळे असे रुग्ण वाढण्याची शक्यता वाढली आहे. घराबाहेर काम केल्यामुळे, ना अन्न चांगले आहे किंवा बाहेर घेता येत नाही, म्हणून तुमच्या शरीरात व्हिटॅमिन डीची कमतरता येऊ देऊ नका. व्हिटॅमिन डीचा अभाव डोळ्यांच्या मज्जातंतूवर ताण निर्माण करतो आणि आपल्याला निस्तेज दिसतो, ज्यामुळे डोळ्यांचा प्रकाश कमी होतो. याबद्दल अधिक माहितीसाठी आम्ही केर इन्स्टिट्यूट ऑफ लाइफ सायन्सेस, लखनऊच्या एमडी डॉ. यादव यादव यांच्याशी बोललो. कोरोना कालावधीत मधुमेह रूग्णांना रेटिनोपैथीचा धोका का असतो? रेटिनोपैथी हा एक आजार आहे ज्यामध्ये मधुमेह ग्रस्त व्यक्तीच्या डोळ्याच्या डोळयातील पडदा पडदा परिणाम आहे. रेटिनापर्यंत रक्त पोहोचू शकत नाही. आपण वेळेवर उपचार केले पाहिजे अन्यथा अंधत्व एक समस्या असू शकते. कोरोना इन्फेक्शननंतर हा धोका अधिकच वाढला आहे कारण बहुतेक लोक घरून काम करत आहेत, ज्यामुळे व्हिटॅमिन डीचा अभाव होऊ शकतो ज्यामुळे रेटिनोपैथी होऊ शकते. डोकेदुखी, डोळ्यात रक्त येणे, चष्मा वारंवार बदलणे, डोळ्यांना सूज येणे, वेदना होणे ही रतिनोपॅथीची लक्षणे आहेत. याचा विचार करा. रेटिनोपैथी कसे बरे करता येईल? रेटिनोपैथीची तपासणी करण्यासाठी फ्लोरोसिन अँजियोग्राफी, ओसीटी परीक्षा दिली जाते. जर डॉक्टरांनी आपल्याला रेटिनोपैथीचा त्रास असल्याचे सांगितले असेल तर तो आपल्याला उपचारांमध्ये लेझर फोटो कॉग्युलेशन उपचार देऊ शकतो. हे उपचार लेसरच्या डोळ्यांतून रक्तवाहिन्या किंवा असामान्य नसा तयार करण्यास प्रतिबंधित करते. या व्यतिरिक्त, डोळ्यामध्ये औषध इंजेक्शन दिले जाते. जेव्हा मॅकुलामध्ये अधिक जळजळ होते तेव्हा हे केले जाते. या व्यतिरिक्त शस्त्रक्रिया देखील केली जाते ज्याला विटक्ट्रोमी म्हणतात. कोरोना दरम्यान रेटिनोपैथीचा धोका कसा टाळायचा? रेटिनोपैथीचा धोका टाळण्यासाठी, वेळोवेळी डोळ्यांची स्क्रीन तपासणी करुन घ्या. जर तुम्हाला 5 वर्षांहून अधिक काळ मधुमेहाचा त्रास होत असेल तर दर महिन्याला तुमची तपासणी केली पाहिजे. त्याशिवाय कोलेस्टेरॉल आणि रक्तदाब वाढवू देऊ नका आणि रक्तातील साखर आणि लिपिड प्रोफाइल तपासत रहा. रेटिनोपैथी रोखण्यासाठी व्हिटॅमिन डीची कमतरता येऊ देऊ नका शरीरात व्हिटॅमिन डी नसल्यामुळे रेटिनोपैथीचा धोका वाढला आहे, म्हणून आपणास शरीरात व्हिटॅमिन डीची कमतरता येऊ देत नाही. सूर्यप्रकाश हा व्हिटॅमिन डीचा उत्तम स्रोत आहे. आपण सकाळी सूर्य किरणांसमोर जाणे आवश्यक आहे. व्हिटॅमिन डी समृद्ध आहार घेण्यासाठी आपण आपल्या आहारात दुधाची उत्पादनांचा समावेश करावा. दुधात दुग्धशर्करा असतो, म्हणून ते नैसर्गिकरित्या गोड असतात, त्यामध्ये साखर स्वतंत्रपणे मिसळण्याची गरज नसते. याशिवाय तूप, पनीर आणि लोणी खावे. हिरव्या भाज्यांमध्ये व्हिटॅमिन डी देखील असतो, त्याव्यतिरिक्त आपण मशरूम खाऊ शकता. सोयाबीनचे दूध, टोफू देखील एक चांगला पर्याय आहे. सॅल्मन फिशमध्ये व्हिटॅमिन डीची मात्रा चांगली असते. आपण ते आहारात समाविष्ट केले पाहिजे. याव्यतिरिक्त, आपण आहारात अंड्याचे जोखड समाविष्ट केले पाहिजे. याशिवाय चीज आणि मटारही खाऊ शकतो. डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. एप्रिल फूल एक आठवण

