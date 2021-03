Way To Keep Kidney Healthy: किडनीची काळजी घेण्यासाठी 'हे' उपाय करा

औरंगाबाद: Way To Keep Kidney Healthy: जर समजा तुमच्या घरातील एखादा पाईप बंद झाला तर काय होईल? पाणी जाणं थांबून सगळी पाईप ब्लॉक होते. तसंच काम आपल्या शरीरातील किडनीचं असतं. किडनी आपल्या शरीरातील महत्त्वपूर्ण अवयव आहे. किडनी व्यवस्थित काम करत असेल तरच आपलं आरोग्य ठिक राहतं, नाहीतर खूप त्रास होत असतो. तर किडनीची काळजी कशी घेतली पाहिजे ते आपण पाहूया- 1. सक्रिय आणि तंदुरुस्त रहा-

नेहमी सक्रिय राहिल्यास चांगलं वजन राखण्यास मदत होईल, ज्यामुळे रक्तदाबही निरोगी राहतो. आपला बीएमआय तपासणे हे वजन नियंत्रित करण्याचा आणि निरोगी पातळीवर देखरेख ठेवण्याचा उत्तम मार्ग आहे. योग्य आरोग्यासाठी जॉगिंग, पोहणे आणि योगासारख्या मध्यम-व्यायामासाठी दररोज 20-30 मिनिटे आवश्यक असतात. चांगली रोगप्रतिकारक यंत्रणा तयार केल्याने चांगले आरोग्य मिळेल आणि बर्‍याच आजारांनाही प्रतिबंध होईल. सौंदर्य अन् आरोग्यासाठी फक्त "एक चुटकी केशर"! फायदे वाचून व्हाल थक्क 2. हाइड्रेटेड रहा-

द्रव पदार्थांचं सेवन केल्याने किडनीला मदत होते आणि व्यवस्थित काम करते. पाणीही भरपूर पिलं पाहिजे. 3. आहार संतुलित घ्या-

संतुलित आहार आपल्या शरीराला योग्य कार्य करण्यासाठी सर्व पोषकद्रव्ये मिळवून देतो. बर्‍यापैकी खारट पदार्थांचे सेवन टाळा आणि चरबीयुक्त आहार घेण्यास मर्यादा घाला. आपल्या रोजच्या आहारात सफरचंद खाल्ल्यासही त्याचा फायदा होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, गोड बटाटा आणि गडद हिरव्या पालेभाज्या मूत्रपिंडाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात. 4. आरोग्यासह किडनीला घातक असणाऱ्या सवयी टाळल्या पाहिजेत. यामध्ये धूम्रपान करणे टाळले पाहिजे तसे मद्यपान करणे किंवा जास्त प्रमाणात औषधे घेणेही टाळलं पाहिजे. 5. रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यावर लक्ष दिलं पाहिजे.

